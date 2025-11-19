Μεταγραφές: Παραλήρημα με Τζόλη - Χαμός σε Premier League και Bundesliga για την απόκτησή του

Onsports Team

Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να τραβάει πάνω του τα βλέμματα μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, καθώς οι εξαιρετικές εμφανίσεις του με τη φανέλα της Μπριζ έχουν εκτοξεύσει τη φήμη και την αξία του σε πρωτοφανή επίπεδα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «TEAMtalk», ο 23χρονος διεθνής εξτρέμ βρίσκεται στη λίστα αρκετών ομάδων της Premier League, ενώ έντονο ενδιαφέρον υπάρχει και από τη Γερμανία. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η Τότεναμ, η Άστον Βίλα, η Γουέστ Χαμ, η Κρίσταλ Πάλας, αλλά και η Μπορούσια Ντόρτμουντ, με το δημοσίευμα να εκτιμά πως ο Έλληνας άσος είναι πολύ πιθανό να αλλάξει ομάδα στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Η εντυπωσιακή του πορεία στο βελγικό πρωτάθλημα έχει οδηγήσει στην εκτόξευση της χρηματιστηριακής του αξίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εξειδικευμένης πλατφόρμας «Transfermarkt», ο Τζόλης κοστολογείται πλέον στα 30 εκατομμύρια ευρώ, πέντε περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση που τον τοποθετούσε στα 25 εκατ. ευρώ. Η φετινή του σεζόν είναι έως τώρα εντυπωσιακή, καθώς σε 23 ματς σε όλες τις διοργανώσεις μετρά οκτώ γκολ και εννιά ασίστ, επιδόσεις που τον καθιστούν έναν από τους πολυτιμότερους παίκτες του βελγικού συλλόγου.

Μετά την αποχώρηση του Αρντόν Γιασάρι για τη Μίλαν το περασμένο καλοκαίρι, ο Τζόλης θεωρείται πλέον ο πιο ακριβός ποδοσφαιριστής της Μπριζ. Ο σύλλογος φρόντισε να «θωρακίσει» το μέλλον του, προχωρώντας σε πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το καλοκαίρι του 2029, αναγνωρίζοντας τόσο τη δυναμική του όσο και τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση που παρουσιάζει στην αγορά.

Όλα δείχνουν πως ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι της καριέρας του, με το ενδεχόμενο μιας μεγάλης μεταγραφής να μοιάζει πιο ανοιχτό από ποτέ. Οι επόμενοι μήνες αναμένονται με τεράστιο ενδιαφέρον, τόσο για τον ίδιο όσο και για την Μπριζ, που ετοιμάζεται πιθανώς να διαχειριστεί μια από τις πιο σημαντικές πωλήσεις της ιστορίας της.