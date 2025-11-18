Ανδρέας Τεττέη: Σπουδαίο βραβείο από την FIFPRO - Πρώτος Έλληνας που το κερδίζει

Onsports Team

Μεγάλη διάκριση και αναγνώριση για τον Ανδρέα Τεττέη από τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές σε όλο τον κόσμο, για τους αγώνες του κατά του ρατσισμού.

Μία ακόμη σπουδαία διάκριση προστέθηκε στο ενεργητικό του Ανδρέα Τεττέη.

Ο 24χρονος επιθετικός της Κηφισιάς, ο οποίος θα αγωνίζεται από τον Ιανουάριο στον Παναθηναϊκό και πριν λίγες μέρες έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδας, τιμήθηκε από τη Γενική Συνέλευση της FIFPRO με το βραβείο Player Activism.

Το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται από την παγκόσμια ομοσπονδία επαγγελματικών ποδοσφαιριστών σε παίκτες, οι οποίοι αξιοποιούν τη δύναμη της φωνής τους για να προωθήσουν την κοινωνική αλλαγή, πέρα από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι για το βραβείο ήταν οι:

Πιερίκ Καπέλ (Ανζέ)

Εμπερέτσι Έζε (Άρσεναλ)

Πάβελ Καντέραμπεκ (Σπάρτα Πράγας)

Γουίλ Βολκς (Όξφορντ Γιουνάιτεντ)

Ελεονόρα Γκολντόνι (Λάτσιο)

Ναόμι Καράζ – Λένα Γκόετς (Εθνική Γαλλίας)

Λόττε Γούμπεν-Μου (Άρσεναλ)

Στην ιστοσελίδα της, η FIFPRO αναφέρει χαρακτηριστικά για τον Ανδρέα Τεττέη:

«Τον Μάρτιο του 2025, ο Ανδρέας Τεττέη (Κηφισιά), ο οποίος έχει ρίζες από τη Γκάνα, έγινε πρεσβευτής κατά του ρατσισμού για τον ελληνικό σύνδεσμο ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠΠ).

Έχοντας βιώσει ρατσιστική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Τεττέη προωθεί την ποικιλομορφία και την ισότητα, μιλώντας σε σχολεία, συνεργαζόμενος με ΜΚΟ και ευαισθητοποιώντας το κοινό μέσω των ελληνικών ΜΜΕ, αποτελώντας μια ισχυρή φωνή απέναντι στις διακρίσεις».

«Δεν φοβήθηκα ποτέ και κανέναν»

Ο Ανδρέας Τεττέη δήλωσε σχετικά στη FIFPRO για τον ρόλο του ως Πρεσβευτής κατά του ρατσισμού στον ΠΣΑΠΠ: «Μετά τη συνεννόηση που είχαμε με τον ΠΣΑΠΠ πήραμε αυτήν την απόφαση, επειδή έχω περάσει πολλά ρατσιστικά περιστατικά, έχουν δει ότι δεν φοβάμαι να μιλήσω και είμαι άτομο που εκφράζει την άποψη του», ενώ για το αν πιστεύει πως με τη φωνή του μπορεί να αλλάξει τα πράγματα πρόσθεσε: «Σίγουρα το πιστεύω, γιατί σε αυτόν τον κόσμο, καλώς ή κακώς, όλοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο. Οπότε αν ένας παίκτης, που έχει εκατοντάδες ακόλουθους, καταφέρει να αλλάξει ακόμα και έναν, είναι κάτι πολύ καλό. Επομένως, αν όλοι οι παίκτες που έχουν τόσους ακόλουθους και επηρεάζουν πολύ τη νέα γενιά λέγανε κάτι, σίγουρα θα άλλαζαν πάρα πολλά πράγματα». Τέλος, αναφέρθηκε στο βραβείο: «Αυτό το βραβείο είναι περισσότερο γιατί δεν φοβήθηκα ποτέ κανέναν, όπως και δεν πρέπει να φοβάται κανείς. Γιατί όσο έχουμε τη φωνή μας, αυτό είναι το πιο δυνατό μας όπλο. Και σίγουρα ευχαριστώ πολύ όσους ψήφισαν την ιστορία μου και με άκουσαν, καθώς και τον ΠΣΑΠΠ που έστειλε την ιστορία μου και τη μοιράστηκε. Αυτό το βραβείο πάει και για τον ΠΣΑΠΠ, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν σε αυτή τη θέση.»

Το μήνυμα της Κηφισιάς στα social media της αναφέρει: “Σύμβολο ανθεκτικότητας και ηθικής ηγεσίας, ο Ανδρέας Τεττέη τιμάται με το Βραβείο Ακτιβισμού Ποδοσφαιριστών FIFPro 2025, αναγνωρίζοντας τη θαρραλέα στάση του κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων τόσο εντός του ελληνικού ποδοσφαίρου όσο και σε ολόκληρη την παγκόσμια αθλητική κοινότητα.

Μέσα από τη φωνή, τις πράξεις του και την ακλόνητη δέσμευσή του στην ισότητα, ο Ανδρέας έχει εμπνεύσει ουσιαστική αλλαγή και έχει ανοίξει τον δρόμο προς ένα πιο συμπεριληπτικό μέλλον για κάθε αθλητή.

Η υπερηφάνειά μας μεγαλώνει με κάθε βήμα που κάνει. Είναι πολύ περισσότερο από ένας ποδοσφαιριστής – είναι ένα πρότυπο, ένας πρωταθλητής των ανθρώπινων αξιών και ένας φάρος ελπίδας για κάθε μικρό παιδί που αναζητά κάποιον να θαυμάζει.

Η ΠΑΕ Κηφισιά στέκεται περήφανη στο πλευρό σου – περήφανη για εσένα, τον αγώνα σου και την προσπάθεια που καταβάλλεις τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου“.