Εθνική Σερβίας: Με Μίτσιτς, Άντζουσιτς και 8 ακόμα παίκτες της EuroLeague στο «παράθυρο» της FIBA

Onsports Team

Με 9 παίκτες της EuroLeague η αποστολή της Εθνικής Σερβίας για το «παράθυρο» των προκριματικών αγώνων για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027.

Την λίστα με τους 24 παίκτες που κλήθηκαν στην προεπιλογή για το «παράθυρο» του Νοεμβρίου, που περιλαμβάνει προκριματικούς αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027, ανακοίνωσε η σερβική ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης.

Ανάμεσα στα ονόματα επιλέχθηκαν από τον Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, υπάρχουν εννέα παίκτες που αγωνίζονται σε ομάδες της EuroLeague, με κορυφαίο αυτό του Βασίλιε Μίτσιτς, αλλά και ο Ντανίλο Άντζουσιτς, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Άρη έως το τέλος της σεζόν.

Αναλυτικά οι 24 που κλήθηκαν για τους αγώνες με την Ελβετία (27/11 στο Βελιγράδι) και την Βοσνία (30/11 στο Σαράγεβο):

Βασίλιε Μίτσιτς (Χάποελ Τελ Αβίβ), Όγκνιεν Γιάραμαζ (Ιλιρίγια), Ντανίλο Άντζουσιτς (Άρης Betsson), Αλέκσα Ραντάνοβ (Μπάγερν Μονάχου), Στέφαν Νίκολιτς (Βενέτσια), Μπάλσα Κοπρίβιτσα (Μπαχτσεσεχίρ), Άλεν Σμάιλαγκιτς (Βίρτους Μπολόνια), Ντούσαν Ρίστιτς (Καβασάκι), Ντούσαν Μίλετιτς (Κλουζ), Νίκολα Τανάσκοβιτς (Μπουντούτσνοστ), Νέμανια Ντάνγκουμπιτς (Dubai BC), Στέφαν Μιλιένοβιτς (Ερυθρός Αστέρας), Όγκνιεν Ντόμπριτς (Ερυθρός Αστέρας), Ντέγιαν Νταβιντόβατς (Ερυθρός Αστέρας), Σάβο Ντρέζγκιτς (Μέγκα), Άσιμ Αντζούλοβιτς (Μέγκα), Μπόγκολιουμπ Μάρκοβιτς (Μέγκα), Νίκολα Ρέμπιτς (Σπαρτάκ), Στέφαν Μομίροβ (Σπαρτάλ), Βόγιν Μεντάρεβιτς (Σπαρτάκ), Άριαν Λάκιτς (Παρτίζαν), Αλεξέι Ποκουσέβσκι (Παρτίζαν), Φιλίπ Μπάρνα (FMP), Λαζάρ Στεφάνοβιτς (FMP).