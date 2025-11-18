Euro 2026 U19: Ανώδυνη ήττα στην Τουρκία για την Εθνική Νέων και πρόκριση στον Elite Round

Onsports Team

Η Εθνική Ελλάδας U19 ηττήθηκε με 2-1 από την Τουρκία για την πρώτη προκριματική φάση του Euro 2026, αλλά είχε ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στον Elite Round.

Έχοντας ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριο για την επόμενη προκριματική φάση (Elite Round) και χωρίς άγχος, η Εθνική Νέων αντιμετώπισε την οικοδέσποινα Τουρκία σε ένα παιχνίδι γοήτρου, μιας και οι αντίπαλοί μας με δύο νίκες τις προηγούμενες αγωνιστικές είχαν επίσης προκριθεί.

Mόλις στο 7ο λεπτό οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν, όταν ο Μαλντάρ σέντραρε όμορφα από τα δεξιά και ο Τουρχάν έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του για το 1-0.

Η απάντηση της Ελλάδας ήταν άμεση, με τον Τσίγκα να ανατρέπεται μέσα στην περιοχή από τον τερματοφύλακα Ματισλί και τον Ανέστη Μύθου να σκοράρει ξανά από την άσπρη βούλα για την ισοφάριση (1-1) και να πετυχαίνει το πέμπτο του γκολ σε τρεις αγώνες.

Στη μοναδική τους ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο, οι Τούρκοι ευτύχησαν να προηγηθούν ξανά. Με τη συμπλήρωση 50 λεπτών αγώνα ο Λους ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από τον Τσιότα, με τον Τουρχάν να ευστοχεί από την άσπρη βούλα «γράφοντας» το τελικό 2-1.

Ελλάδα (Βαγγέλης Μόρας) Κ19: Μπελερής, Ντούνγκα, Τσιότας, Μπαταούλας, Κοσίδης, Ζέκα(71΄Σώκος), Χάμζα(61΄Χαρούπας), Σαρρής(88΄Καραργύρης), Μπέρδος(46΄Ογκιεμπάντε), Τσίγκας, Μύθου(61΄Κολοκοτρώνης)

Τουρκία (Ουγκούρ Ιντσεμάν) Κ19: Ματισλί, Οφλί, Οζτούρκ, Ουνιάι, Μαλντάρ, Μπουλούτ(65΄Οζντεμίρ), Ατσούπ, Λους, Σεν(77΄Τσιχάν), Σοϊλού(65΄Ντουλντάρ), Τουρχάν(89΄Οζκάν)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ EURO 2025-26

Προκριματική Φάση (52 Ομάδες)

Συμμετέχουν οι Εθνικές Ομάδες 52 Ομοσπονδιών, οι οποίες χωρίζονται σε 13 ομίλους των 4 ομάδων ο κάθε ένας.

Στην επόμενη φάση προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας κάθε ομίλου και η μία καλύτερη τρίτη ομάδα από τις βαθμολογίες όλων των ομίλων.

Elite Round (28 ομάδες)

Συμμετέχουν απευθείας η πρώτη ομάδα του ranking της UEFA (Ισπανία) για την κατηγορία των Νέων κατά την τρέχουσα περίοδο, καθώς και οι 27 ομάδες που απέκτησαν δικαίωμα συμμετοχής από την προκριματική φάση. Χωρίζονται σε επτά ομίλους των 4 ομάδων ο κάθε ένας.

Στην τελική φάση προκρίνονται οι επικεφαλής των 7 ομίλων.

Τελική Φάση (8 Ομάδες)

Συμμετέχουν η διοργανώτρια του τουρνουά Ουαλία και οι 7 ομάδες που προκρίθηκαν από την Elite Round. Από την κλήρωση διαμορφώνονται δύο όμιλοι των τεσσάρων ομάδων έκαστος και την πρόκριση στην ημιτελική φάση παίρνουν οι 2 πρώτες ομάδες των ομίλων.