Στον Άρη και επίσημα ο Ντανίλο Άντζουσιτς

Onsports Team

Στο δυναμικό του Άρη ανήκει επίσημα από την Τρίτη (18/11) ο Ντανίλο Άντζουσιτς.

Ο 34χρονος Σέρβος γκαρντ αποτελεί τη δεύτερη μεταγραφική κίνηση για τους Θεσσαλονικείς το τελευταίο διάστημα, καθώς προηγήθηκε η απόκτηση του Αμίν Νουά.

Ο Άντζουσιτς δεσμεύτηκε με συμβόλαιο μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Για την ένταξή του στο ρόστερ τους, οι «κιτρινόμαυροι» ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους:

«Η ΚΑΕ Άρης Betsson ανακοινώνει την απόκτηση του Danilo Andjusic έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Ο Danilo Andjusic γεννήθηκε στις 22 Απριλίου του 1991 και με ύψος 1.95μ. αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ.

Ο νέος αθλητής της ομάδας μας ξεκίνησε την καριέρα του από τη Hemofarm στην οποία αγωνίστηκε από το 2009 έως το 2011, ενώ πέρασε ένα μέρος της σεζόν 2009-10 στη Mega Vizoura. Το 2011 υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Partizan και τον Δεκέμβριο του 2012 ζήτησε την αποδέσμευσή του λόγω περιορισμένου αγωνιστικού ρόλου. Τον Φεβρουάριο του 2013 υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τη Virtus Bologna και τη σεζόν 2013-14 αγωνίστηκε ως δανεικός στη Valladolid. To 2014-15 παρέμεινε στην Ισπανία για λογαριασμό της Bilbao.

Ο Andjusic μοίρασε τη σεζόν 2015-16 ανάμεσα σε Partizan και Anwil Wloclawek. Στην πολωνική ομάδα συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον νυν κόουτς του Άρη Betsson, Igor Milicic.

Το 2016 μετακόμισε στη Ρωσία για λογαριασμό της Parma Basket, όπου έκανε εξαιρετική σεζόν, με 19.8 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ. Στα μέσα της χρονιάς υπέγραψε στην Unics Kazan, στην οποία έμεινε για 1.5 χρόνια, αγωνιζόμενος και στη Euroleague.

Το 2018-19 φόρεσε τη φανέλα της Igokea (11.3π., 2.5 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ) και από το 2019 έως το 2021 αγωνίστηκε στη γαλλική Bourg. Τη σεζόν 2020-21 αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ της γαλλικής λίγκας με 20 πόντους ανά αγώνα, αλλά και μέλος της καλύτερης πεντάδας της LNB. Επιδόσεις που του χάρισαν ένα συμβόλαιο στη Monaco (2021-22), με την οποία συμμετείχε ξανά στη Euroleague.

Το 2022 συμφώνησε για τρίτη φορά στην καριέρα του με την Partizan, στην οποία παρέμεινε έως το 2024. Πέρυσι έπαιξε στη Dubai BC, με 11 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ στην Αδριατική Λίγκα. Στην ομάδα του Dubai ανήκε μέχρι πρότινος και πλέον αποτελεί παίκτη του Άρη Betsson.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Πρωταθλητής Αδριατικής Λίγκας και Σερβίας με την Partizan το 2012 και το 2023.

Κυπελλούχος Σερβίας την ίδια σεζόν και MVP του τελικού.

Κυπελλούχος Βοσνίας το 2019 με την Igokea.

Μέλος της Εθνικής Σερβίας και συμμετοχή στο Eurobasket 2013.

Χρυσό μετάλλιο το 2007 (U16) και το 2009 (U18) με την Εθνική Σερβίας».