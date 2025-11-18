Εικόνες ντροπής στην Αργεντινή: Άγριο ξύλο στον αγωνιστικό χώρο και χρήση χημικών από την αστυνομία

Οnsports team

Ο αγώνας ρεβάνς της Ντεπορτίβο Μαδρίν με τη Μορόν για τα ημιτελικά των playoffs της δεύτερης κατηγορίας στην Αργεντινή επισκιάστηκε από σοβαρά επεισόδια, καθώς οι παίκτες ήρθαν στα χέρια κι η αστυνομία έκανε χρήση σπρέι πιπεριού για να ηρεμήσει την κατάσταση.

Η Ντεπορτίβο Μαδρίν νίκησε 1-0 τη Μορόν, ισοφαρίζοντας το σκορ της ήττα στο πρώτο ματς, αλλά επειδή είχε τερματίσει ψηλότερα στην κανονική διάρκεια πήρε την πρόκριση για τον τελικό ανόδου.

Με τη σφύριγμα της λήξης, όμως, η κατάσταση ξέφυγε, με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να έρχονται στα χέρια και την κατάσταση να ξεφεύγει, κάτι που οδήγησε στην παρέμβαση της αστυνομίας.

Η αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών και σπρέι πιπεριού, για να ηρεμήσουν την κατάσταση, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των ποδοσφαιριστών της Μορόν.

?⚫️? MADRYN, UN HISTÓRICO ROBO QUE LO DEJA “A TIRO” DE ASCENDER Y PIÑAS ?❗️



? ROBÓ de local a Morón



‼️ Echavarría dejó al gallo con 10, de una falta inexistente derivó el gol del 1-0, y el local PEGÓ y se fue sin ?



? PIÑAS EN EL FINAL POR EL ROBOpic.twitter.com/8epnitgcYi — Fútbol Analítico (@futbolanal) November 16, 2025

«Αυτά είναι πράγματα που καταστρέφουν το ποδόσφαιρο. Δεν πρέπει να συμβαίνουν. Ένα παιχνίδι πρέπει να ολοκληρώνεται κανονικά και μετά τελειώνει εκεί. Υπάρχουν αδικίες που δεν μπορείς να αποφύγεις, αλλά αυτό που ζήσαμε μετά ήταν απίστευτο», δήλωσε ο Χουάν Μανουέλ Ολιβάρες, ο οποίος τραυματίστηκε στον αυχένα και στο πόδι κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Ο Ίβο Κοσταντίνο, από την πλευρά του, δημοσίευσε φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την επίδραση του σπρέι πιπεριού, συνοδεύοντάς την με το σχόλιο: «Ντροπή, απόλυτη ατιμωρησία».