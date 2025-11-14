Εθνική Ελπίδων: Πρώτο εντός κόντρα στη Γεωργία για τις… βάσεις πρόκρισης

Onsports Team

Με στόχο το 4Χ4 και να εδραιωθεί στην κορυφή του 6ου ομίλου, η Εθνική Ελπίδων υποδέχεται την Παρασκευή (14/11) στο γήπεδο «Απ. Νικολαΐδης» τη Γεωργία, στο πρώτο της εντός έδρας παιχνίδι στα προκριματικά.

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη, μετά από τρεις συνεχόμενες εκτός έδρας νίκες, επιστρέφει μπροστά στο ελληνικό κοινό με στόχο να συνεχίσει το απόλυτο και να βάλει ισχυρά θεμέλια για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η «γαλανόλευκη» οδηγεί την κούρσα του ομίλου με 9 βαθμούς, τρεις περισσότερους από τη Γερμανία και τέσσερις από τη σημερινή της αντίπαλο. Η Γεωργία του Ραμάζ Σβανάτζε παραμένει κι εκείνη αήττητη, με μία νίκη και δύο ισοπαλίες, αποτελώντας έναν επικίνδυνο και ποιοτικό αντίπαλο που μπορεί να φέρει δυσκολίες.

Στην αποστολή του Γιάννη Ταουσιάνη βρίσκονται συνολικά 25 ποδοσφαιριστές και συγκεκριμένα οι: Νίκος Μπότης, Σπύρος Αγγελίδης, Δημήτρης Μοναστηρλής, Αλέξιος Καλογερόπουλος, Χρήστος Αλεξίου, Γιώργος Κάτρης, Δημήτρης Κεραμίτσης, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Αθανάσιος Κουτσογούλας, Ταξιάρχης Φίλων, Νόα Άλεν, Σωτήρης Κοντούρης, Βαγγέλης Νικολάου, Δημήτρης Καλοσκάμης, Κωνσταντίνος Γκούμας, Γιάννης Αποστολάκης, Αντριάνο Μπρέγκου, Γιώργος Κούτσιας, Δημήτρης Ράλλης, Στέφανος Τζίμας, Αντώνης Παπακανέλλος, Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιάννης Θεοδοσουλάκης, Σταύρος Πνευμονίδης, Λάμπρος Σμυρλής.

Η σέντρα του αγώνα έχει οριστεί για το απόγευμα της Παρασκευής (14/11) στις 17:00 με διαιτητή τον Ουκρανό Βίκτορ Κοπιέφσκι και βοηθούς τους Σέμεν Σλόντσακ και Βίκτορ Νίζνικ. Τέταρτος θα είναι ο Ντμίτρο Κούμπριακ, επίσης από την Ουκρανία. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2.

Λίγο αργότερα, στις 19:00 η Γερμανία θα υποδεχθεί τη Μάλτα στο Φιρτ της Βαυαρίας. Τα «πάντσερ» μετρούν δύο νίκες και μία ήττα από την Εθνική μας, ενώ η Μάλτα δεν έχει ακόμη βαθμό στον όμιλο.