Καιρός: Από τους -10 έως τους... 11 - Οι ελάχιστες θερμοκρασίες το πρωί της Πρωτοχρονιάς στη χώρα
Onsports Team 01 Ιανουαρίου 2026, 07:42
Με τσουχτερό κρύο θα υποδεχτούμε το 2026

Τα... δόντια του θα μας δείξει ο καιρός την πρώτη ημέρα του 2026 καθώς θα υποδεχτούμε τη νέα χρονιά με ελάχιστες θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τον χάρτη που δημοσίευσε ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, η χαμηλότερη θερμοκρασία θα σημειωθεί στην Καστοριά με τα θερμόμετρα το πρωί να δείχνουν -10 ενώ την ίδια ώρα το Καστελόριζο θα έχει 21 βαθμούς παραπάνω (!) δηλαδή εκεί ο υδράργυρος θα φτάσει τους 11.

Να σημειωθεί πως η πολική κακοκαιρία-εξπρές θα ολοκληρωθεί από το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς ωστόσο τα πρωινά οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν χαμηλές.

 



