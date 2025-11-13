Απίστευτη λατρεία: 20.000 άνθρωποι για να δουν τον Λιονέλ Μέσι να προπονείται

Onsports Team

Στην πόλη Έλτσε της Ισπανίας, η Εθνική Αργεντινής έκανε ανοιχτή προπόνηση για το κοινό και περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι βρέθηκαν στο γήπεδο για να αποθεώσουν τον Μέσι!

Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Εθνική Αργεντινής, βρίσκεται στην Ευρώπη. Η «αλμπισελέστε» του Λιονέλ Σκαλόνι, με τον Λιονέλ Μέσι στη σύνθεσή της, έκανε μια ξεχωριστή προπόνηση στην Ισπανία. Στην πόλη Έλτσε συγκεκριμένα, οι λατινοαμερικάνοι προπονήθηκαν στο γήπεδο της τοπικής ομάδας.

Όπως είχε ανακοινωθεί, η προπόνηση ήταν ανοιχτή για το κοινό και όσοι ήθελαν πλήρωσαν εισιτήριο για να δουν από κοντά τα αστέρια της Αργεντινής να προπονούνται. Και πάνω απ’ όλους τον Λιονέλ Μέσι.

Αυτό που έγινε ξεπέρασε τις προσδοκίες, καθώς περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι γέμισαν το γήπεδο. Μετέτρεψαν την προπόνηση σε έδρα της Εθνικής Αργεντινής, με σημαίες και φανέλες παντού. Αποθέωσαν τους παγκόσμιους πρωταθλητές, αλλά κυρίως τον Μέσι.

Μάλιστα, ο άσος της Ίντερ Μαϊάμι έλαβε δώρο μια φανέλα της Έλτσε με τον αριθμό 10 από τον Κρίστιαν Μπραγκάρνικ, μέτοχο του ισπανικού συλλόγου.