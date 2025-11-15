Μπαρτσελόνα: Ετοιμάζει… βόμβα με Κέιν!

Οnsports Τeam

Η Μπαρτσελόνα φαίνεται να βάζει στο στόχαστρο τον Χάρι Κέιν, με στόχο να τον κάνει τον αντικαταστάτη του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με την «The Guardian», οι Καταλανοί έχουν βάλει τον Άγγλο σταρ της Μπάγερν Μονάχου στην κορυφή της λίστας τους, ενώ η Μπάγερν γνωρίζει πως η αποχώρησή του είναι πιθανή λόγω των ρητρών του συμβολαίου του.

Ο Κέιν, που ήρθε στη Βαυαρία το καλοκαίρι του 2023, έχει εντυπωσιάσει στη Bundesliga, με 108 γκολ σε 113 ματς με τη φανέλα της Μπάγερν. Την περασμένη σεζόν μέτρησε 41 γκολ και 14 ασίστ σε 51 αγώνες, ενώ φέτος έχει ήδη 26 γκολ και 4 ασίστ σε 22 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Η Μπαρτσελόνα φαίνεται αποφασισμένη να κινηθεί δυναμικά για να τον αποκτήσει το καλοκαίρι, εξετάζοντας λεπτομερώς το συμβόλαιό του που λήγει το 2027. Η ρήτρα των 65 εκατ. ευρώ μπορεί να του επιτρέψει να αλλάξει ομάδα, αρκεί να ενημερώσει τη Μπάγερν πριν από το τέλος Δεκεμβρίου.

Στο μεταξύ, ο Λεβαντόφσκι, παρά τις δελεαστικές προτάσεις από Σαουδική Αραβία και ΗΠΑ, παραμένει στη Βαρκελώνη και αναμένεται να ολοκληρώσει τη σεζόν πριν αποχωρήσει για το εξωτερικό.

Η υπόθεση Κέιν προκαλεί ήδη έντονο ενδιαφέρον στην Ευρώπη, με τον Άγγλο επιθετικό να βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταγραφικής αγοράς και να αναμένεται να αποτελέσει το μεγάλο όνομα του καλοκαιριού. Η «μάχη» για την απόκτησή του έχει μόλις ξεκινήσει.