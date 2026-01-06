ΝΒΑ: Τέλος ο Φάιγκιν - Νέος πρόεδρος των Μπακς ο Γκλέσινγκ

Οnsports Τeam

Μετά από 12 σεζόν στην ηγεσία των Μιλγουόκι Μπακς, ο Πίτερ Φάιγκιν αποχωρεί από τη θέση του προέδρου του συλλόγου.

Διάδοχός του στον προεδρικό θώκο των «Ελαφιών» θα είναι ο Τζος Γκλέσινγκ, ένα αρκετά έμπειρο στέλεχος του Οργανισμού, που θα εποπτεύει και τις επιχειρηματικές λειτουργίες της ομάδας.

Το Μιλγουόκι ανακοίνωσε ότι ο Πίτερ Φάιγκιν αποχωρεί από την θέση του προέδρου της ομάδας, ωστόσο, το επόμενο διάστημα και όσο χρειαστεί θα συνεργαστεί σε όλα τα επίπεδα με τον Γκλέσινγκ, ώστε να διασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση.

Από τότε που εντάχθηκε στους Μπακς, το 2014, ο Φάιγκιν διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη «μεταμόρφωση» του κλαμπ τόσο εντός όσο κι εκτός παρκέ. Υπό την ηγεσία του, ο οργανισμός γνώρισε πρωτοφανή ανάπτυξη, με κορυφαία στιγμή το πρωτάθλημα NBA του 2021, τις επιδόσεις-ρεκόρ σε επιχειρηματικό επίπεδο, το rebrand της ομάδας και την ανάδειξη των «Ελαφιών» σε παγκόσμια δύναμη στον αθλητισμό και την ψυχαγωγία.

«Το να υπηρετώ ως πρόεδρος των Μιλγουόκι Μπακς ήταν η μεγαλύτερη τιμή της επαγγελματικής μου ζωής», δήλωσε ο Φάιγκιν και συνέχισε: «Μαζί με την ιδιοκτησία, τους συνεργάτες, τους παίκτες και ένα καταπληκτικό προσωπικό, χτίσαμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό γι' αυτή την πόλη και την πολιτεία. Είμαι απίστευτα περήφανος για όσα πετύχαμε και βέβαιος ότι ο οργανισμός βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση».

Ο Γκλέσινγκ, με καταγωγή από το Ουισκόνσιν, έχει συνδεθεί με τα «Ελάφια» για περισσότερο από μία δεκαετία, με πιο πρόσφατο ρόλο την ηγεσία της συναλλαγής της HSG για την επένδυσή της στο σύλλογο το 2023. Πριν από την HSG εργάστηκε στη Goldman Sachs, στο παγκόσμιο τμήμα επενδυτικής τραπεζικής αθλητισμού και ψυχαγωγίας, όπου συνεργάστηκε με την ιδιοκτησία των Μπακς για τη χρηματοδότηση του «Fiserv Forum».

Από το 2023, ο Γκλέσινγκ πέρασε δύο σεζόν ως προσωρινός πρόεδρος επιχειρηματικών λειτουργιών των «Columbus Crew» του MLS, επιβλέποντας τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τη στρατηγική, τις συνεργασίες και τη διαχείριση εγκαταστάσεων, διαδραματίζοντας καίριο ρόλο στη διαρκή ανάπτυξη και καινοτομία του οργανισμού.

«Είμαι ευγνώμων στην HSG και την ιδιοκτησία των Μπακς που μου εμπιστεύτηκαν αυτή την εξαιρετική ευκαιρία», δήλωσε ο Γκλέσινγκ. «Γεννήθηκα φίλαθλος των Μπακς και δεν χρειάζεται να μάθω τι σημαίνει αυτή η ομάδα για το Μιλγουόκι και την πολιτεία του Ουισκόνσιν. Το γνωρίζω σε όλη μου τη ζωή».

Ο Γκλέσινγκ συμπεριλήφθηκε στη λίστα «Forty Under 40» του «Sports Business Journal» για το 2024, μια υψηλού κύρους διάκριση για στελέχη και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων που εκπροσωπούν το παρόν και το μέλλον της αθλητικής βιομηχανίας.