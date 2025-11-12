Εθνική Νέων: Πρεμιέρα με νίκη 2-0 τη Λευκορωσία στην Αττάλεια

Οnsports Τeam

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε η Εθνική Νέων τις υποχρεώσεις της στον 3ο όμιλο της πρώτης προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2027, καθώς επικράτησε της Λευκορωσίας 2-0 στην Αττάλεια.

Το παιχνίδι ήταν δυναμικό, με πολλές προσωπικές μονομαχίες αλλά λίγες κλασικές ευκαιρίες, όμως η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα παρουσίασε σαφώς καλύτερη εικόνα, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο και δίκαια έφτασε στο τρίποντο της πρεμιέρας.

Η Ελλάδα άνοιξε το σκορ στο 55’ με προβολή του Μύθου από κοντά, έπειτα από φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή. Το τελικό 2-0 διαμόρφωσε στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Σώκος, ο οποίος σκόραρε με πλασέ από τη μικρή περιοχή, ύστερα από εξαιρετική προσωπική ενέργεια και ασίστ του Μπέρδου.

Λευκορωσία (Σιάρχι Σανούσκι): Μάτσιγιουκ, Ακάτοφ, Απετίονοκ, Μπάκνο (82' Σάκουτα), Τχάτσου, Χούσου (62' Οσουνίκου), Χαλιάτα, Χράμπτσεβιτς (82' Κάζμερτσουκ), Απανάσεβιτς (62' Χουμπάρεβιτς), Βόλσκι (66' Μόλτσαν), Μιλκάνοβιτς.

Ελλάδα (Βαγγέλης Μόρας): Μπελερής, Τσιότας, Κοσίδης, Μπαταούλας, Ντούγκα, Ζέκα (62' Φίλης), Σαρρής, Χάμζα (62' Χαρούπας), Κολοκοτρώνης (62' Παπανικόπουλος, 72' Μπέρδος), Μύθου (84' Σώκος), Τσίγκας.

Το σύστημα της διοργάνωσης

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου, καθώς και η καλύτερη τρίτη, θα προκριθούν μαζί με την Ισπανία, που έχει περάσει απ’ ευθείας ως κορυφαία στο ranking στη 2η φάση (Elite Round), της οποίας η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 10 Δεκεμβρίου.

Το Elite Round θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2026 και θα αναδείξει τις επτά χώρες που θα πλαισιώσουν την οικοδέσποινα Ουαλία στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων, η οποία είναι προγραμματισμένη για το διάστημα 28 Ιουνίου - 11 Ιουλίου 2027.