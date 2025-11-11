Ζινεντίν Ζιντάν: Έριξε… βόμβα επιστροφής - «Σύντομα θα προπονώ και πάλι»

Οnsports Τeam

Ο Ζινεντίν Ζιντάν βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας (10/11) στην Τουλόν, στο πλαίσιο ενός φιλανθρωπικού αγώνα, και παρότι δεν αγωνίστηκε, φρόντισε να αναζωπυρώσει τη φημολογία γύρω από την επιστροφή του στην προπονητική δράση.

Στο «Stade Mayol» της Τουλόν, ο πρώην τερματοφύλακας Πασκάλ Ολμετά και ο σύλλογός του «Un Sourire, un Espoir pour la Vie» («Ένα Χαμόγελο, μια Ελπίδα για Ζωή») διοργάνωσαν έναν αγώνα με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, συγκεντρώνοντας πλήθος αστέρων του ποδοσφαίρου και του ράγκμπι.

Ο 53χρονος Ζιντάν, που παραμένει χωρίς ομάδα μετά τη δεύτερη αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι του 2021, δεν έπαιξε, αλλά είχε ενεργό ρόλο στην εκδήλωση, συμβουλεύοντας τις δύο ομάδες και κλέβοντας τις εντυπώσεις με την παρουσία του.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων για το μέλλον του, ο «Ζιζού» αρκέστηκε να δηλώσει λακωνικά αλλά με νόημα: «Σύντομα θα προπονώ και πάλι».

Η δήλωση αυτή ήταν αρκετή για να αναζωπυρώσει τα σενάρια σχετικά με την επόμενη προπονητική του στάση. Το όνομά του έχει συνδεθεί επανειλημμένα με μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, αλλά και με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, καθώς ο Ντιντιέ Ντεσάμπ έχει ανακοινώσει πως θα αποχωρήσει από τη θέση του μετά το Μουντιάλ του 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες, ολοκληρώνοντας 14 χρόνια παρουσίας στον πάγκο των «πετεινών».

Όσο για τη φιλανθρωπική αναμέτρηση, συμμετείχαν μεταξύ άλλων γνωστά ονόματα όπως οι Ντιμίτρι Παγιέ, Νταβίντ Ζινόλα, Ζαν-Πιερ Παπέν, Σεμπαστιάν Σαμπάλ και Ματιέ Μπασταρό, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα για καλό σκοπό.