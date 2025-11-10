Κηφισιά για Τεττέη: «Απίστευτη τιμή και πραγματική ευλογία να σε επιλέγει η Εθνική Ελλάδας»

Η Κηφισιά με ανακοίνωσή της αποθέωσε τον Αντρέα Τεττέη για τα επιτεύγματά του και το γεγονός ότι θα φορέσει τη φανέλα με το Εθνόσημο στο στήθος.

Η Κηφισιά συνεχάρη τον Ανδρέα Τετέι που κλήθηκε στην Εθνική ομάδα για τα παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία.

Η ομάδα των βορείων προαστίων εξέφρασε την περηφάνια της για την κλήση του 24χρονου φορ στην Εθνική και τον συνεχάρη που έκανε το όνειρό του πραγματικότητα.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Κηφισιάς:

«Απίστευτη τιμή και πραγματική ευλογία να σε επιλέγει η Εθνική Ομάδα της Ελλάδας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σκληρή δουλειά και πάθος - όλα οδήγησαν σε αυτή τη στιγμή.

Τα όνειρα πραγματικά γίνονται πραγματικότητα! Συγχαρητήρια, Ανδρέα!».