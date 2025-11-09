Ομάδες

Πρωτάθλημα Γυναικών: Γκέλα για τον Παναθηναϊκό - Μόνος πρώτος ο ΠΑΟΚ μετά την «τεσσάρα» επί της ΑΕΚ
Οnsports Τeam 09 Νοεμβρίου 2025, 18:52
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΑΕΚ / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Δείτε τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία στην Α' κατηγορία γυναικών, μετά την ολοκλήρωση της 

Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 0-0 με τον Οδυσσέα Μοσχάτου στην 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου γυναικών.

Οι «πράσινες» δεν κατάφεραν να πάρουν το «τρίποντο» στο γήπεδο του Ρουφ και με 14 βαθμούς βρίσκονται στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Παναθηναϊκός είχε ευκαιρίες να προηγηθεί ωστόσο δεν κατάφερε να βρει δίχτυα με το ημίχρονο να λήγει ισόπαλο 0-0. Μετά την ανάπαυλα οι δυο ομάδες αύξησαν την πίεση ψάχνοντας το γκολ. Η καλύτερη φάση του δευτέρου ημιχρόνου ήταν ένα δοκάρι της Κωστοπούλου στο 53’.

Το Σάββατο (8/11), ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος θριαμβευτής στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, επικρατώντας άνετα με 4-1 και συνεχίζοντας το νικηφόρο σερί του από το ξεκίνημα της σεζόν. Αυτό, μάλιστα, ήταν το πρώτο γκολ που δέχθηκε η ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο και πλέον βρίσκεται μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας. 

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής

Σάββατο 08 Νοεμβρίου

  • 12:00 ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 1-1
  • 13:45 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 4-1

Κυριακή 09 Νοεμβρίου

  • 11:00 Κηφισιά – ΡΕΑ 1-3
  • 15:00 Τρίκαλα – Βόλος 0-1
  • 15:00 Νέες Ατρομήτου – Αγία Παρασκευή 0-0
  • 15:00 Παναθηναϊκός – Οδυσσέας Μοσχάτου 0-0
  • Βόλος 2004 – Αχαρναϊκός (3-0) α.α.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 ΟμάδαΒαθμοίΑγώνεςΝίκεςΙσοπαλίεςΉττεςΥπέρΚατά
1. ΠΑΟΚ 21 7 7 0 0 35 1
2. ΑΕΚ 18 7 6 0 1 25 7
3. Ο.Φ.Η. 14 7 4 2 1 15 7
4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 14 7 4 2 1 12 8
5. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 13 6 4 1 1 12 5
6. ΡΕΑ 12 7 4 0 3 18 10
7. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 12 7 3 3 1 14 9
8. ΚΗΦΙΣΙΑ 10 7 3 1 3 10 8
9. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 7 2 3 2 6 5
10. ΟΔΥΣΣΕΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC 8 7 2 2 3 9 13
11. ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 1 6 0 1 5 1 19
12. ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 1 7 0 1 6 1 31
13. ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ 0 5 0 0 5 0 13
14. ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ 0 7 0 0 7 1 23


