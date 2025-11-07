Μεταγραφές: «Εμφύλιος» για Κουλιεράκη!

Οnsports Τeam

Η Λίβερπουλ βρίσκεται στο «κυνήγι» του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, τη στιγμή που έντονο ενδιαφέρον υπάρχει και από την Τότεναμ.

Η Λίβερπουλ αναμένεται να κινηθεί δυναμικά το ερχόμενο καλοκαίρι για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού, καθώς ο Άρνε Σλοτ κρίνει πως η ομάδα δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά στους Βίρτζιλ φαν Ντάικ και Ιμπραχίμα Κονατέ. Ο τελευταίος, μάλιστα, δεν αποκλείεται να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από το «Άνφιλντ», γεγονός που εντείνει την ανάγκη για ενίσχυση στη συγκεκριμένη θέση.

Στη λίστα του Ολλανδού τεχνικού βρίσκονται μερικά από τα κορυφαία ονόματα της ευρωπαϊκής αγοράς: ο Πορτογάλος στόπερ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γκονσάλο Ινάσιο, ο Γάλλος αμυντικός της Σεβίλης Λόικ Μπαλντέ, ο Άγγλος διεθνής Μαρκ Γκουέχι της Κρίσταλ Πάλας και ο Ολλανδός της Τότεναμ, Μίκι φαν ντε Φεν.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «TBR Football», ο Σλοτ έχει στρέψει το βλέμμα του και προς την ελληνική αγορά, εξετάζοντας σοβαρά την περίπτωση του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, για τον οποίο δείχνει έντονο ενδιαφέρον και η Τότεναμ. Οι δύο αγγλικοί σύλλογοι φέρονται να παρακολουθούν στενά τα παιχνίδια του 21χρονου αμυντικού με τη Βόλφσμπουργκ, αλλά και με την Εθνική Ελλάδας.

Ο Κουλιεράκης μετακόμισε το καλοκαίρι του 2024 από τον ΠΑΟΚ στη Βόλφσμπουργκ έναντι 14 εκατ. ευρώ, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2029. Το ίδιο ρεπορτάζ τονίζει ότι εκτός από τη Λίβερπουλ και την Τότεναμ, στο «κόλπο» της απόκτησής του έχουν μπει και η Κρίσταλ Πάλας μαζί με την Άστον Βίλα, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό για τον Έλληνα διεθνή σέντερ μπακ.

Την περασμένη σεζόν ο νεαρός αμυντικός κατέγραψε 22 συμμετοχές και 2 ασίστ, ενώ φέτος στην Μπουντεσλίγκα μετρά ήδη 13 εμφανίσεις. Η σταθερότητά του και η ωριμότητα στο παιχνίδι του τον έχουν ανεβάσει στο διεθνές ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, καθώς βρίσκεται ανάμεσα στους 100 πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές παγκοσμίως ηλικίας κάτω των 21 ετών, σύμφωνα με το CIES Football Observatory. Η εκτιμώμενη αξία του φτάνει τα 28 εκατ. ευρώ, γεγονός που τον κατατάσσει στην 53η θέση της σχετικής λίστας.

Η «TBR Football» υπογραμμίζει πως η εξέλιξη του Έλληνα στόπερ είναι εντυπωσιακή, με πολλές ευρωπαϊκές ομάδες να τον έχουν ήδη στο μικροσκόπιό τους ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου ή του καλοκαιριού. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Τότεναμ αναζητά έναν αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό που θα μπορεί να πλαισιώσει ή να αντικαταστήσει τον Φαν ντε Φεν, με τον Κουλιεράκη να ταιριάζει απόλυτα στο προφίλ αυτό.

Στο αναλυτικό προφίλ του παίκτη, επισημαίνονται και οι στατιστικές του επιδόσεις:

Ακρίβεια μεταβιβάσεων: 83,77%

Επιτυχημένα τάκλιν: 40

Επιτυχημένες εναέριες μονομαχίες: 60

Κλεψίματα: 33

Επιπλέον, την περασμένη χρονιά είχε επιχειρήσει 256 μακρινές μπαλιές από την άμυνα προς την επίθεση, με ποσοστό επιτυχίας 43,75%, στοιχείο που αποδεικνύει τη συνεισφορά του στο χτίσιμο του παιχνιδιού από τα μετόπισθεν.