FIFA: Ο Ντόναλντ Τραμπ φαβορί για το βραβείο ειρήνης
Onsports Team 06 Νοεμβρίου 2025, 22:43
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

FIFA: Ο Ντόναλντ Τραμπ φαβορί για το βραβείο ειρήνης

Η FIFA εγκαινιάζει το Βραβείο Ειρήνης, που έρχεται για να ανταγωνιστεί το Νόμπελ και ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μεταξύ των φαβορί για να το κερδίσει.

Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα απονείμει το βραβείο για πρώτη φορά στις 5 Δεκεμβρίου, στη διάρκεια της κλήρωσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, στην Ουάσιγκτον. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ προηγείται στα προγνωστικά για το νικητή, αφενός λόγω του ρόλου του στην κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και αφετέρου για την προσωπική σχέση του με τον πρόεδρο του οργανισμού, Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Σε έναν ολοένα και πιο ασταθή και διχασμένο κόσμο, είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωριστεί η εξαιρετική συμβολή όσων εργάζονται σκληρά για να τερματίσουν τις συγκρούσεις και να ενώσουν τους ανθρώπους με πνεύμα ειρήνης», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά τον Τραμπ.

Το βραβείο θα απονέμεται ετησίως «εκ μέρους των οπαδών του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο». Και ο πρώτος πιθανός νικητής είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δεδομένου του ρόλου του στην εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και των συνθηκών ειρήνης που βοήθησε να διασφαλιστούν με αρκετές χώρες σε πόλεμο σε όλο τον κόσμο.

 



