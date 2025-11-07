Europa League Βαθμολογία: «Σκαρφάλωσαν» οι ελληνικές ομάδες, 10ος ο ΠΑΟΚ, 16ος ο Παναθηναϊκός

Onsports Team

Οι σπουδαίες νίκες των εκπροσώπων μας τους βάζουν για τα καλά σε τροχιά οκτάδας και όχι απλά πρόκρισης – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.

Το «διπλό» του Παναθηναϊκού στην έδρα της Μάλμε και ο… περίπατος του ΠΑΟΚ επί της Γιουνγκ Μπόις, ανέβασαν τις ελληνικές ομάδες στα μισά της League Phase του Europa League. Μετά την 4η αγωνιστική, ο «δικέφαλος» είναι 10ος με 7 βαθμούς, ενώ οι «πράσινοι» 16οι με 6. Τη στιγμή που η οκτάδα φτάνει στους 8 βαθμούς, οπότε η… όρεξη ανοίγει για να βρεθούν εκεί οι ομάδες της χώρας μας.

EUROPA LEAGUE – LEAGUE PHASE – 4η αγωνιστική

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) - Θέλτα (Ισπανία) 0-3

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) - Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) 2-0

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Λιλ (Γαλλία) 1-0

Βασιλεία (Ελβετία) - Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) 3-1

Μίντιλαντ (Δανία) - Σέλτικ (Σκωτία) 3-1

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) - Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) 0-0

Νις (Γαλλία) - Φράιμπουργκ (Γερμανία) 1-3

Μάλμε (Σουηδία) - Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 0-1

Ουτρέχτη (Ολλανδία) - Πόρτο (Πορτογαλία) 1-1

Ρέιντζερς (Σκωτία) - Ρόμα (Ιταλία) 0-2

Μπέτις (Ισπανία) - Λιόν (Γαλλία) 2-0

Άστον Βίλα (Αγγλία) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-0

Μπράγκα (Πορτογαλία) - Γκενκ (Βέλγιο) 3-4

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) - Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) 4-0

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) - Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 0-0

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 3-1

Μπολόνια (Ιταλία) - Μπραν (Νορβηγία) 0-0

Στουτγκάρδη (Γερμανία) - Φέγενορντ (Ολλανδία) 2-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μίντιλαντ 12

Φράιμπουργκ 10

Φερεντσβάρος 10

Θέλτα 9

Μπράγκα 9

Άστον Βίλα 9

Λιόν 9

Βικτόρια Πλζεν 8

Μπέτις 8

ΠΑΟΚ 7

Μπραν 7

Ντιναμό Ζάγκρεμπ 7

Γκενκ 7

Πόρτο 7

Φενερμπαχτσέ 6

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 6

Βασιλεία 6

Ρόμα 6

Λιλ 6

Στουτγκάρδη 6

Γκόου Αχέντ Ιγκλς 6

Γιουνγκ Μπόις 6

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Μπολόνια 4

Στουρμ Γκρατς 4

Ερυθρός Αστέρας 4

Σέλτικ 4

Σάλτσμπουργκ 3

Φέγενορντ 3

Λουντογκόρετς 3

Στεάουα Βουκ. 3

Ουτρέχτη 1

Μάλμε 1

Μακάμπι Τελ Αβιβ 1

Νις 0

Ρέιντζερς 0