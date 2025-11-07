Euroleague Βαθμολογία: «Διπλά» για Χάποελ Τελ Αβίβ και Μονακό

Onsports Team

Ισραηλινοί και Μονεγάσκοι επικράτησαν σε ουδέτερα γήπεδα επί των Ντουμπάι BC Και Μακάμπι Τ.Α. – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.

Δεύτερη μέρα της 9ης αγωνιστικής στην EuroLeague, με την Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Μονακό να παίρνουν νίκες σε ουδέτερες έδρες. Οι Ισραηλινοί επιβλήθηκαν της Ντουμπάι BC στο Σεράγεβο (κεκλεισμένων των θυρών) με 109-97. Οι Μονεγάσκοι απ’ την άλλη, στο Βελιγράδι φιλοξενήθηκαν από την Μακάμπι Τελ Αβίβ και δυσκολεύτηκαν σημαντικά καθώς το παιχνίδι τους έφτασε στην παράταση για να επικρατήσουν 112-107 (96-96 κανονική διάρκεια). Έτσι η Χάποελ ανέβηκε στο 7-2 και η Μονακό στο 6-3.

Η Φενέρμπαχτσε επιβλήθηκε εύκολα της Βιλερμπάν με 81-67 και επανήλθε στις νίκες, βελτιώνοντας το ρεκόρ της στο 4-5. Την τρίτη σερί νίκη της πήρε η Μπασκόνια επικρατώντας 87-76 της Βίρτους Μπολόνια, ενώ η Μπάγερν επιβλήθηκε στην έδρα της Παρί με 86-82.

EUROLEAGUE – 9η αγωνιστική

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Παναθηναϊκός 86-68

Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 81-67

Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 97-109

Μπασκόνια (Ισπανία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 87-76

Παρί (Γαλλία)– Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 82-86

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μονακό (Μονακό) 107-112 παρ. (96-96κ.α.)

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός–Παρτιζάν (Σερβία) 21:15

Αναντολού Εφές (Τουρκία)– Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Βαλένθια (Ισπανία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χαποέλ Τελ Αβίβ 7-2

Ερυθρός Αστέρας 7-2

Ζαλγκίρις Κάουνας 6-2

Μονακό 6-3

Ολυμπιακός 5-3

Βαλένθια 5-3

Μπαρτσελόνα 5-3

Παναθηναϊκός AKTOR 5-4

Μπάγερν Μονάχου 5-4

Ρεάλ Μαδρίτης 4-4

Παρί 4-5

Βίρτους Μπολόνια 4-5

Φενερμπαχτσέ 4-5

Αρμάνι Μιλάνο 3-5

Αναντολού Εφές 3-5

Παρτιζάν 3-5

Ντουμπάι 3-6

Μπασκόνια 3-6

Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7

Βιλερμπάν 2-7