Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/12) - Με Μπολόνια-Ολυμπιακός, Boxing Day και Κόπα Άφρικα
INTIME SPORTS
Onsports Team 26 Δεκεμβρίου 2025, 10:01
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/12) - Με Μπολόνια-Ολυμπιακός, Boxing Day και Κόπα Άφρικα

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (26/12).

Το παιχνίδι Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό… μενού της δεύτερης ημέρας των Χριστουγέννων. Οι «ερυθρόλευκοι» δοκιμάζονται στην Ιταλία και το πρώτο τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:30 με μετάδοση από το Novasports Prime.

Παράλληλα, ντέρμπι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Νιουκάστλ περιλαμβάνει το πρόγραμμα της πρώτης μέρας στην Boxing Day της Αγγλίας. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα καλυφθεί από το Novasports Premier League, ενώ από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδοθούν τα ματς στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

  • 14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ανγκόλα – Ζιμπάμπουε Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
  • 14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μπέρμιγχαμ – Ντέρμπι Sky Bet EFL Championship 2025-26
  • 17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αίγυπτος - Νότια Αφρική Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
  • 17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μίντλεσμπρο – Μπλάκμπερν Sky Bet EFL Championship 2025-26
  • 17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τσέστερφιλντ - Νοτς Κάουντι Sky Bet EFL League Two 2025-26
  • 19:00 Novasports Start Παρτίζαν - Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
  • 19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ζάμπια – Κομόρες Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
  • 19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ρέξαμ - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Sky Bet EFL Championship 2025-26
  • 19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Χιλάλ - Αλ Καλίγ Roshn Saudi League 2025-26
  • 20:30 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή
  • 20:30 Novasports 4HD Μονακό - Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
  • 20:55 COSMOTE SPORT 4 HD NBA Action 2025-26 Ε3510 Μπάσκετ
  • 21:30 Novasports Prime Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός Euroleague
  • 22:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ Premier League 2025/26
  • 22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρόκο – Μάλι Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
  • 23:30 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή



BASKET LEAGUE
Greek Basketball League: Οι διαιτητές της αγωνιστικής - Ποιοι σφυρίζουν Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR
15 λεπτά πριν Greek Basketball League: Οι διαιτητές της αγωνιστικής - Ποιοι σφυρίζουν Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές: «Τελειώνει» από Σεβίλλη ο Βλαχοδήμος τον Γενάρη - Τα δεδομένα για τον Παναθηναϊκό
45 λεπτά πριν Μεταγραφές: «Τελειώνει» από Σεβίλλη ο Βλαχοδήμος τον Γενάρη - Τα δεδομένα για τον Παναθηναϊκό
EUROLEAGUE
Πεναρόγια: «Ιδιαίτερη ευθύνη γιατί η Παρτίζαν είχε έναν απ’ τους καλύτερους»
1 ώρα πριν Πεναρόγια: «Ιδιαίτερη ευθύνη γιατί η Παρτίζαν είχε έναν απ’ τους καλύτερους»
NBA
NBA: Τρομακτική σκηνή - Ο Σακίλ Ο’Νιλ διέλυσε το video wall της εκπομπής «Inside the NBA»
2 ώρες πριν NBA: Τρομακτική σκηνή - Ο Σακίλ Ο’Νιλ διέλυσε το video wall της εκπομπής «Inside the NBA»
