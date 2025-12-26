Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/12) - Με Μπολόνια-Ολυμπιακός, Boxing Day και Κόπα Άφρικα

INTIME SPORTS

Το παιχνίδι Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό… μενού της δεύτερης ημέρας των Χριστουγέννων. Οι «ερυθρόλευκοι» δοκιμάζονται στην Ιταλία και το πρώτο τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:30 με μετάδοση από το Novasports Prime.

Παράλληλα, ντέρμπι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Νιουκάστλ περιλαμβάνει το πρόγραμμα της πρώτης μέρας στην Boxing Day της Αγγλίας. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα καλυφθεί από το Novasports Premier League, ενώ από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδοθούν τα ματς στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: