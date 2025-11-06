Τζένοα: Ανακοίνωσε την πρόσληψη Ντε Ρόσι

Onsports Team

Ο Ιταλός ανέλαβε την ομάδα της Γένοβας, διαδεχόμενος τον Πατρίκ Βιεϊρά.

Η Τζένοα ανακοίνωσε τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι μετά την απόλυση του Πατρίκ Βιέιρα, καθώς προσπαθεί να ξεφύγει από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο Γάλλος απολύθηκε μετά από ένα ξεκίνημα χωρίς νίκη στην αγωνιστική περίοδο, το οποίο περιελάμβανε τρεις ισοπαλίες και έξι ήττες, που την άφησαν στον πάτο της βαθμολογίας.

Ο Ντομένικο Κρισίτο έφερε την πρώτη νίκη της Τζένοα στο πρωτάθλημα για τη σεζόν, 2-1 επί της Σασουόλο που την έφερε στην 18η θέση, ισοβαθμώντας με έξι βαθμούς με την 17η Πίζα, η οποία βρίσκεται στη ζώνη ασφαλείας.

«Η Τζένοα CFC ανακοινώνει ότι ο Ντανιέλε Ντε Ρόσι διορίστηκε προπονητής της πρώτης ομάδας», ανέφερε ο ιταλικός σύλλογος σε ανακοίνωσή του.

«Ο νέος προπονητής έχει ήδη συναντηθεί με τους παίκτες και θα διευθύνει την προπόνηση που έχει προγραμματιστεί στο Αθλητικό Κέντρο Signorini».

Ο 42χρονος Ντε Ρόσι, ο οποίος πέρασε σχεδόν δύο δεκαετίες στη Ρόμα ως παίκτης, ανέλαβε ως προπονητής στον σύλλογο της πρωτεύουσας τον Ιανουάριο του 2024, μετά την απόλυση του Ζοζέ Μουρίνιο. Οδήγησε τη Ρόμα στην έκτη θέση της Serie A και στα ημιτελικά του Europa League, πριν υπογράψει επέκταση συμβολαίου μέχρι το 2027.

Ωστόσο, απολύθηκε τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους μετά από ένα ξεκίνημα χωρίς νίκη στη νέα σεζόν, με τον τελευταίο του αγώνα να λήγει με ισόπαλο 1-1 στη Τζένοα.

Ο επόμενος αγώνας της Τζένοα είναι εντός έδρας με τη Φιορεντίνα, η οποία βρίσκεται σε αναταραχή μετά την απόλυση του Στέφανο Πιόλι.