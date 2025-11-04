Ομάδες

Εθνική Νέων: Κλήθηκε ο Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ από τον Μόρα
Οnsports Τeam 04 Νοεμβρίου 2025, 12:55
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ελλάδα

Εντός των επιλογών του Βαγγέλη Μόρα για τους αγώνες των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος βρίσκεται ο Ράγιαν Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ.

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, ο 18χρονος ποδοσφαιριστής αποτελεί… αποτέλεσμα των ερευνών των ανθρώπων της Ομοσπονδίας και πληροί τις προϋποθέσεις για να αγωνιστεί με την εθνική ομάδα της χώρας μας, καθώς η μητέρα του είναι Ελληνίδα, ενώ ο πατέρας του Νιγηριανός.

Την Τρίτη (04/11) ο Βαγγέλης Μόρας ανακοίνωσε τις κλήσεις για τα ματς με Τουρκία, Λευκορωσία και Λιχτενστάιν στην Αττάλεια, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο 18χρονος αμυντικός.

Συγκεκριμένα, στις κλήσεις του Ομοσπονδιακού κόουτς είναι οι:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΗΜ. ΓΕΝ.
24 ΚΑΛΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ DAC 1904 2007
18 ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΚΤΟΡ 2007
9 ΜΠΕΛΕΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΠΑΟΚ 2007
5 ΤΣΙΟΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΠΑΟΚ 2007
6 ΝΤΟΥΝΓΚΑ  ΜΠΕΝΤΡΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΠΑΟΚ 2007
7  ΚΟΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΠΑΟΚ 2007
8 ΜΠΑΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΠΑΟΚ 2007
12 ΚΑΛΟΣΚΑΜΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2007
15 ΚΑΡΑΚΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2007
20 ΟΓΙΕΝΠΑΝΤΕ ΡΑΙΑΝ ΟΛΑΝΤΑΙΟ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ WEST HAM 2007
16 ΦΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2007
1 ΧΑΡΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΑΡΗΣ 2007
21 ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΟΣ MODENA FC 2007
10 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛEIOΣ ΜΕΣΟΣ ΠΑΟΚ 2007
11 ΖΕΚΑ ΡΟΥΣΙΤ ΜΕΣΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ  2007
4 ΠΑΠΑΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΣΟΣ ΠΑΟΚ 2007
2 ΜΥΘΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ   ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΠΑΟΚ 2007
3 ΜΠΕΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΠΑΟΚ 2008
13 ΧΑΜΖΑ ΕΡΙΚ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2007
14 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2007
17 ΣΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2007
19 ΤΕΡΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΘΕΤΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2007
22 ΤΣΙΓΚΑΣ ΜΑΤΑΘΑΙΟΣ  ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ STUTTGART 2007
23 ΚΑΡΑΡΓΥΡΗΣ ΖΩΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΑΕΚ 2007


