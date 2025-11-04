Εθνική Νέων: Κλήθηκε ο Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ από τον Μόρα
Εντός των επιλογών του Βαγγέλη Μόρα για τους αγώνες των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος βρίσκεται ο Ράγιαν Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ.
Όπως σας έχουμε ενημερώσει, ο 18χρονος ποδοσφαιριστής αποτελεί… αποτέλεσμα των ερευνών των ανθρώπων της Ομοσπονδίας και πληροί τις προϋποθέσεις για να αγωνιστεί με την εθνική ομάδα της χώρας μας, καθώς η μητέρα του είναι Ελληνίδα, ενώ ο πατέρας του Νιγηριανός.
Την Τρίτη (04/11) ο Βαγγέλης Μόρας ανακοίνωσε τις κλήσεις για τα ματς με Τουρκία, Λευκορωσία και Λιχτενστάιν στην Αττάλεια, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο 18χρονος αμυντικός.
Συγκεκριμένα, στις κλήσεις του Ομοσπονδιακού κόουτς είναι οι:
|Α/Α
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΘΕΣΗ
|ΟΜΑΔΑ
|ΗΜ. ΓΕΝ.
|24
|ΚΑΛΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
|DAC 1904
|2007
|18
|ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
|ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
|ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΚΤΟΡ
|2007
|9
|ΜΠΕΛΕΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|5
|ΤΣΙΟΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
|ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|6
|ΝΤΟΥΝΓΚΑ ΜΠΕΝΤΡΙ
|ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|7
|ΚΟΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|8
|ΜΠΑΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|12
|ΚΑΛΟΣΚΑΜΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
|ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|2007
|15
|ΚΑΡΑΚΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|2007
|20
|ΟΓΙΕΝΠΑΝΤΕ ΡΑΙΑΝ ΟΛΑΝΤΑΙΟ
|ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
|WEST HAM
|2007
|16
|ΦΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΜΕΣΟΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|2007
|1
|ΧΑΡΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΕΣΟΣ
|ΑΡΗΣ
|2007
|21
|ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΜΕΣΟΣ
|MODENA FC
|2007
|10
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛEIOΣ
|ΜΕΣΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|11
|ΖΕΚΑ ΡΟΥΣΙΤ
|ΜΕΣΟΣ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|2007
|4
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΜΕΣΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|2
|ΜΥΘΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ
|ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|3
|ΜΠΕΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2008
|13
|ΧΑΜΖΑ ΕΡΙΚ
|ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|2007
|14
|ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
|ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|2007
|17
|ΣΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|2007
|19
|ΤΕΡΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΕΠΙΘΕΤΚΟΣ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|2007
|22
|ΤΣΙΓΚΑΣ ΜΑΤΑΘΑΙΟΣ
|ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
|STUTTGART
|2007
|23
|ΚΑΡΑΡΓΥΡΗΣ ΖΩΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
|ΑΕΚ
|2007