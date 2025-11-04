Εθνική Νέων: Κλήθηκε ο Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ από τον Μόρα

Οnsports Τeam

Εντός των επιλογών του Βαγγέλη Μόρα για τους αγώνες των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος βρίσκεται ο Ράγιαν Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ.

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, ο 18χρονος ποδοσφαιριστής αποτελεί… αποτέλεσμα των ερευνών των ανθρώπων της Ομοσπονδίας και πληροί τις προϋποθέσεις για να αγωνιστεί με την εθνική ομάδα της χώρας μας, καθώς η μητέρα του είναι Ελληνίδα, ενώ ο πατέρας του Νιγηριανός.

Την Τρίτη (04/11) ο Βαγγέλης Μόρας ανακοίνωσε τις κλήσεις για τα ματς με Τουρκία, Λευκορωσία και Λιχτενστάιν στην Αττάλεια, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο 18χρονος αμυντικός.

Συγκεκριμένα, στις κλήσεις του Ομοσπονδιακού κόουτς είναι οι: