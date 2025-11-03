Γερμανία: 100 εκατ. ευρώ για το ποδόσφαιρο γυναικών

Onsports Team

Η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (DFB) παρουσίασε ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου, το μεγαλύτερο στην ιστορία της, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση τον Νοέμβριο.

Το σχέδιο στοχεύει στα επαγγελματικά πρότυπα λειτουργίας της γυναικείας Bundesliga με τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας διαχείρισης πρωταθλήματος, εν μέρει μέσω μιας κοινοπραξίας μεταξύ του εμπορικού βραχίονα της DFB και μιας ομοσπονδίας συλλόγων, για την ενίσχυση του μάρκετινγκ και της στρατηγικής ανάπτυξης.

Τα κεφάλαια, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ το 2026, θα χρησιμοποιηθούν για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, τη βελτίωση των συνθηκών για τις παίκτριες και την αύξηση της προβολής του πρωταθλήματος, καθιστώντας το πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με πιο προηγμένα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως η Αγγλική Γυναικεία Super League και η Ισπανική Liga F.