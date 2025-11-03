Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Γερμανία: 100 εκατ. ευρώ για το ποδόσφαιρο γυναικών
Onsports Team 03 Νοεμβρίου 2025, 02:36
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γερμανία: 100 εκατ. ευρώ για το ποδόσφαιρο γυναικών

Τεράστια επένδυση αποφάσισε η Ομοσπονδία της Γερμανίας για την ενίσχυση του ποδοσφαίρου γυναικών.

Η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (DFB) παρουσίασε ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου, το μεγαλύτερο στην ιστορία της, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση τον Νοέμβριο.

Το σχέδιο στοχεύει στα επαγγελματικά πρότυπα λειτουργίας της γυναικείας Bundesliga με τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας διαχείρισης πρωταθλήματος, εν μέρει μέσω μιας κοινοπραξίας μεταξύ του εμπορικού βραχίονα της DFB και μιας ομοσπονδίας συλλόγων, για την ενίσχυση του μάρκετινγκ και της στρατηγικής ανάπτυξης.

Τα κεφάλαια, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ το 2026, θα χρησιμοποιηθούν για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, τη βελτίωση των συνθηκών για τις παίκτριες και την αύξηση της προβολής του πρωταθλήματος, καθιστώντας το πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με πιο προηγμένα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως η Αγγλική Γυναικεία Super League και η Ισπανική Liga F.



Ροή ειδήσεων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Πληρωμές από 3 έως 7 Νοεμβρίου – Ποιοι δικαιούχοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς
8 λεπτά πριν e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Πληρωμές από 3 έως 7 Νοεμβρίου – Ποιοι δικαιούχοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Γερμανία: 100 εκατ. ευρώ για το ποδόσφαιρο γυναικών
3 ώρες πριν Γερμανία: 100 εκατ. ευρώ για το ποδόσφαιρο γυναικών
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – Παναιτωλικός: «Aποδείξαμε πως είμαστε μια γροθιά ενωμένη» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς
4 ώρες πριν ΑΕΚ – Παναιτωλικός: «Aποδείξαμε πως είμαστε μια γροθιά ενωμένη» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς
SUPER LEAGUE
Super League Βαθμολογία: Σταθερά πρώτος ο ΠΑΟΚ, σταθερά στο -4 η ΑΕΚ
6 ώρες πριν Super League Βαθμολογία: Σταθερά πρώτος ο ΠΑΟΚ, σταθερά στο -4 η ΑΕΚ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved