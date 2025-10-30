Ο Αρσάβιν πήγε στην μπουτίκ της Ρεάλ στη Μαδρίτη με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα

Οnsports Τeam

Ο Αντρέι Αρσάβιν, ένας από τους πιο εκρηκτικούς και αμφιλεγόμενους χαρακτήρες που πέρασαν από τα ευρωπαϊκά γήπεδα, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της προσοχής, αυτή τη φορά όχι για κάποια εντυπωσιακή εμφάνιση στο χορτάρι, αλλά για μια… προκλητική βόλτα στη Μαδρίτη.

Ο άλλοτε αστέρας της Άρσεναλ και της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης εθεάθη να περπατά φορώντας τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, ακριβώς έξω από επίσημο κατάστημα της Ρεάλ Μαδρίτης! Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που έγινε αμέσως viral στα social media, προκαλώντας κύμα σχολίων από οπαδούς και ποδοσφαιρόφιλους σε όλο τον κόσμο.

Οι αντιδράσεις ήταν, όπως ήταν αναμενόμενο, έντονες και διχασμένες. Άλλοι τον αποθέωσαν για το θάρρος και το χιούμορ του, ενώ άλλοι τον κατηγόρησαν για πρόκληση και έλλειψη σεβασμού απέναντι στους φίλους της «βασίλισσας».

Ο ίδιος ο Αρσάβιν, ωστόσο, δεν άφησε περιθώρια παρερμηνείας. Ο Ρώσος πρώην άσος είχε δηλώσει στο παρελθόν: «Κάθε ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης είναι σαν βάλσαμο για την καρδιά μου». Μάλιστα, σε άλλη συνέντευξή του είχε ξεκαθαρίσει: «Δε θα έπαιζα για τη Ρεάλ Μαδρίτης για όλα τα λεφτά του κόσμου».

Έτσι, η τελευταία του εμφάνιση στη Μαδρίτη μόνο τυχαία δεν ήταν. Ο Αρσάβιν, πιστός στις απόψεις του, φρόντισε να υπενθυμίσει σε όλους την αντιπάθειά του προς τη Ρεάλ και την αγάπη του για την αιώνια αντίπαλό της, την Μπαρτσελόνα, με τρόπο που μόνο εκείνος ξέρει να προκαλεί... θόρυβο.