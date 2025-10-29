Κύπελλο Ελλάδας Βαθμολογία: Νίκες για τους «μεγάλους», το απόλυτο ΟΦΗ, Λεβαδειακός, Άρης

Onsports Team

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, μετά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής.

Με νίκες για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, συνεχίστηκε η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η 3η αγωνιστική βρίσκει στην κορυφή ΟΦΗ, Λεβαδειακό, Άρη και ΑΕΚ, που έχουν το 3Χ3. Με 2 στα 2 ακολουθούν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.

Οι τέσσερις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας θα προκριθούν στα προημιτελικά. Οι ομάδες που θα τερματίσουν απ’ το 5 έως το 12 θα δώσουν μονούς αγώνες play offs, με τις διασταυρώσεις να είναι οι εξής: 5-12, 6-11, 7-10, 8-9

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ LEAGUE PHASE 3η αγωνιστική

ΟΦΗ - Ηρακλής 3-1

Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου 4-1

Κηφισιά - Athens Kallithea 2-1

Αιγάλεω - Άρης 1-3

Ηλιούπολη - ΑΕΚ 0-1

Ολυμπιακός - Βόλος 5-0

Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης 1-0

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 1-2

ΠΑΟΚ - ΑΕΛ 4-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Αγώνες – Βαθμοί)

1. ΟΦΗ 3 - 9

2. Λεβαδειακός 3 - 9

3. Άρης 3 - 9

4. ΑΕΚ 3 - 9

5. Ολυμπιακός 2 - 6

6. Παναθηναϊκός 2 - 6

7. Κηφισιά 3 - 5

8. Ατρόμητος Αθηνών 3 - 4

9. Βόλος 3 - 4

10. Παναιτωλικός 3 - 3

11. ΠΑΟΚ 2 - 3

12. Ηρακλής 2 - 3

13. Ελλάς Σύρου 3 - 3

14. Μαρκό 2 - 1

15. Asteras Aktor 3 - 1

16. Καβάλα 2 - 1

17. ΑΕΛ 3 - 1

18. Athens Kallithea FC 3 - 0

19. Ηλιούπολη 3 - 0

20. Αιγάλεω 1931 3 - 0