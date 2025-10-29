Κύπελλο Ελλάδας Βαθμολογία: Νίκες για τους «μεγάλους», το απόλυτο ΟΦΗ, Λεβαδειακός, Άρης
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, μετά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής.
Με νίκες για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, συνεχίστηκε η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η 3η αγωνιστική βρίσκει στην κορυφή ΟΦΗ, Λεβαδειακό, Άρη και ΑΕΚ, που έχουν το 3Χ3. Με 2 στα 2 ακολουθούν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.
Οι τέσσερις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας θα προκριθούν στα προημιτελικά. Οι ομάδες που θα τερματίσουν απ’ το 5 έως το 12 θα δώσουν μονούς αγώνες play offs, με τις διασταυρώσεις να είναι οι εξής: 5-12, 6-11, 7-10, 8-9
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ LEAGUE PHASE 3η αγωνιστική
ΟΦΗ - Ηρακλής 3-1
Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου 4-1
Κηφισιά - Athens Kallithea 2-1
Αιγάλεω - Άρης 1-3
Ηλιούπολη - ΑΕΚ 0-1
Ολυμπιακός - Βόλος 5-0
Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης 1-0
Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 1-2
ΠΑΟΚ - ΑΕΛ 4-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Αγώνες – Βαθμοί)
1. ΟΦΗ 3 - 9
2. Λεβαδειακός 3 - 9
3. Άρης 3 - 9
4. ΑΕΚ 3 - 9
5. Ολυμπιακός 2 - 6
6. Παναθηναϊκός 2 - 6
7. Κηφισιά 3 - 5
8. Ατρόμητος Αθηνών 3 - 4
9. Βόλος 3 - 4
10. Παναιτωλικός 3 - 3
11. ΠΑΟΚ 2 - 3
12. Ηρακλής 2 - 3
13. Ελλάς Σύρου 3 - 3
14. Μαρκό 2 - 1
15. Asteras Aktor 3 - 1
16. Καβάλα 2 - 1
17. ΑΕΛ 3 - 1
18. Athens Kallithea FC 3 - 0
19. Ηλιούπολη 3 - 0
20. Αιγάλεω 1931 3 - 0