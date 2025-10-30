Μπαρτσελόνα: Νέο πρόβλημα, τραυματίστηκε και ο Πέδρι

Οnsports team

Ο Πέδρι ήταν ο μοναδικός από τους βασικούς ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα που δεν είχε τραυματιστεί ως τώρα στη φετινή σεζόν, όμως η διαρκής καταπόνηση τελικά τον «λύγισε».

Οπως αναφέρει η Marca, ο διεθνής μέσος έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό μετά την υπερπροσπάθειά του στο clasico της περασμένης Κυριακής (26/10) και αναμένεται να μείνει εκτός γηπέδων τουλάχιστον ως τη διακοπή του Νοεμβρίου, για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Πέδρι έδειξαν θλάση στον δικέφαλο μηριαίο του αριστερού ποδιού, όπως ανακοίνωσαν οι «μπλαουγκράνα». Κατά πάγια τακτική, οι πρωταθλητές Ισπανίας δεν αναφέρουν το προβλεπόμενο διάστημα απουσίας του ποδοσφαιριστή τους από τους αγωνιστικούς χώρους

Ο 22χρονος χαφ θα απουσίαζε έτσι κι αλλιώς από το προσεχές ματς της La Liga, με αντίπαλο την Ελτσε (2/11), αφού αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στις καθυστερήσεις του ντέρμπι με τη Ρεάλ στο «Μπερναμπέου». Θα λείψει όμως και από το παιχνίδι με την Μπριζ στο Βέλγιο για το Champions League (5/11), καθώς και από την αναμέτρηση του πρωταθλήματος με τη Θέλτα στο Βίγκο, στις 9/11. Το πιθανότερο είναι ότι θα χάσει και τα ματς της εθνικής Ισπανίας με Γεωργία και Τουρκία, στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ, χωρίς προς το παρόν να είναι βέβαιο ότι θα είναι έτοιμος να επιστρέψει μετά τη διακοπή.

Για τον Χάνσι Φλικ, πάντως, υπάρχουν και κάποιες ευχάριστες ειδήσεις, καθώς οι Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Ντάνι Ολμο επανήλθαν στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων και υπάρχουν σημαντικές ελπίδες ότι θα επιστρέψουν στο ματς με την Ελτσε.