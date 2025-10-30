Premier League: Στο Hall Of Fame ο Εντέν Αζάρ

Onsports Team

Ο Βέλγος που έκανε εκπληκτικά πράγματα την επταετία που αγωνίστηκε στην Τσέλσι, συμπεριλήφθηκε ανάμεσα στους «μύθους» του κορυφαίου πρωταθλήματος του πλανήτη.

Από το 2012 έως το 2019, έκανε… θαύματα με την Τσέλσι. Ο Εντέν Αζάρ υπήρξε ένα απ’ τα καλύτερα εξτρέμ που έπαιξαν ποτέ στα αγγλικά γήπεδο. Ο παλαίμαχος Βέλγος σταρ, έγινε πλέον «μύθος», καθώς συμπεριλήφθηκε στο Hall Of Fame της Premier League.

Ο αζάρ σκόραρε 110 γκολ σε 351 εμφανίσεις με τους «μπλε». Έτσι συμπεριλαμβάνεται στο… κλειστό κλαμπ θρύλων όπως Τιερί Ανρί, Ντιντιέ Ντρογκμπά, Αρσέν Βενγκέρ και Φρανκ Λάμπαρντ.

Ο ίδιος ο Βέλγος μόλις έμαθε τα νέα, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Για έναν μικρό Βέλγο τύπο από το Μπρεν λε Κομτ που έπαιζε για πλάκα, το να εντάσσομαι στο Hall Of Fame της Premier League με αυτούς τους σπουδαίους του παιχνιδιού στα 34 μου, είναι τρελό».