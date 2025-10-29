Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: Με Μπρέγκου, Ταμπόρδα και Φικάι η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ

Οnsports Τeam

Οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για τον αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ατρόμητο για το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Ατρόμητο (29/10, 19:30) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Λίγη ώρα πριν την σέντρα, ο Ράφα Μπενίτεθ κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει, πραγματοποιώντας σαρωτικές αλλαγές σε σχέση με το ντεμπούτο του κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Λαφόν, με τους Μλαντένοβιτς και Γεντβάι στα άκρα της άμυνας και τους Πάλμερ-Μπράουν και Φικάι να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Στην μεσαία γραμμή θα ξεκινήσουν οι Ρενάτο Σάντσες και Τσιριβέγια, με τους Μπρέγκου, Ταμπόρδα και Μαντσίνι πίσω από τον προωθημένο Πάντοβιτς.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Ντραγκόφσκι, Τουμπά, Ίνγκασον, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Νίκας, Ζέκα, Σφιντέρσκι, Γερεμέγεφ.