Δούκας: «Το σπίτι του Παναθηναϊκού παίρνει σάρκα και οστά, με φόντο την Ακρόπολη» - Βίντεο

Οnsports Τeam

Το μήνυμα του Δημάρχου Αθηναίων για την πρόοδο στις εργασίες ανέγερσης του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έστειλε το δικό του μήνυμα για την πρόοδο των εργασιών στον Βοτανικό, με ένα νυχτερινό βίντεο με φόντο την Ακρόπολη.

Οι εργασίες ώστε να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός ένα σύγχρονο γήπεδο στην περιοχή συνεχίζονται, με τον Δήμαρχο Αθηναίων να δημοσιεύει ένα βίντεο με νυχτερινά πλάνα από την πρόοδο που έχει γίνει, στα οποία δεσπόζει στο φόντο η Ακρόπολη.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Το «σπίτι» του Παναθηναϊκού παίρνει σάρκα και οστά…

Στα εντυπωσιακά νυχτερινά πλάνα, με φόντο την Ακρόπολη, βλέπουμε ένα έργο που τιμά την ιστορία ενός μεγάλου αθλητικού συλλόγου και ταυτόχρονα αλλάζει το μέλλον μιας ολόκληρης περιοχής. Η Αθήνα αποκτά το γήπεδο που της αξίζει.

Πηγή πλάνων: Dronetube_GR».