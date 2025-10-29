Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Δούκας: «Το σπίτι του Παναθηναϊκού παίρνει σάρκα και οστά, με φόντο την Ακρόπολη» - Βίντεο
Οnsports Τeam 29 Οκτωβρίου 2025, 18:06
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Παναθηναϊκός

Δούκας: «Το σπίτι του Παναθηναϊκού παίρνει σάρκα και οστά, με φόντο την Ακρόπολη» - Βίντεο

Το μήνυμα του Δημάρχου Αθηναίων για την πρόοδο στις εργασίες ανέγερσης του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έστειλε το δικό του μήνυμα για την πρόοδο των εργασιών στον Βοτανικό, με ένα νυχτερινό βίντεο με φόντο την Ακρόπολη.

Οι εργασίες ώστε να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός ένα σύγχρονο γήπεδο στην περιοχή συνεχίζονται, με τον Δήμαρχο Αθηναίων να δημοσιεύει ένα βίντεο με νυχτερινά πλάνα από την πρόοδο που έχει γίνει, στα οποία δεσπόζει στο φόντο η Ακρόπολη.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Το «σπίτι» του Παναθηναϊκού παίρνει σάρκα και οστά…

Στα εντυπωσιακά νυχτερινά πλάνα, με φόντο την Ακρόπολη, βλέπουμε ένα έργο που τιμά την ιστορία ενός μεγάλου αθλητικού συλλόγου και ταυτόχρονα αλλάζει το μέλλον μιας ολόκληρης περιοχής. Η Αθήνα αποκτά το γήπεδο που της αξίζει.

Πηγή πλάνων: Dronetube_GR».



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: Το γκολ της ισοφάρισης από τον Πάντοβιτς - Βίντεο
21 λεπτά πριν Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: Το γκολ της ισοφάρισης από τον Πάντοβιτς - Βίντεο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE το Κύπελλο Ελλάδας: Ανατροπή για τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι - Καταιγιστικός ο Ολυμπιακός
35 λεπτά πριν LIVE η 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
SUPER LEAGUE
Λεβαδειακός – Asteras Aktor 1-0: «Καθάρισε» με Μπάλτσι για την τρίτη του νίκη
45 λεπτά πριν Λεβαδειακός – Asteras Aktor 1-0: «Καθάρισε» με Μπάλτσι για την τρίτη του νίκη
ΜΠΑΣΚΕΤ
Περιστέρι: Συνεχίζει ακάθεκτο στο FIBA Europe Cup, έκανε το «3 στα 3»!
1 ώρα πριν Περιστέρι: Συνεχίζει ακάθεκτο στο FIBA Europe Cup, έκανε το «3 στα 3»!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved