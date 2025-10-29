Ομάδες

Ηλιούπολη – ΑΕΚ: Η «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα για το ματς στο Κύπελλο Ελλάδας
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 29 Οκτωβρίου 2025, 15:06
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΑΕΚ

Ηλιούπολη – ΑΕΚ: Η «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα για το ματς στο Κύπελλο Ελλάδας

Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς ενόψει του Ηλιούπολη – ΑΕΚ, για την 3η αγωνιστική της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ηλιούπολη, με στόχο το «3 στα 3» στον ενιαίο όμιλο της διοργάνωσης.

Ο Νίκολιτς, όπως αναμενόταν, προχώρησε σε αρκετές αλλαγές, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν έχουν αγωνιστεί πολύ. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σχέση με το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό, ο Σέρβος τεχνικός κράτησε μόνο τον Ρέλβας στο αρχικό σχήμα.

Ο ποδοσφαιριστής κάτω των 21 που πρέπει να βρίσκεται στην ενδεκάδα είναι ο Χρήστος Κοσίδης, ενώ ο Δημήτρης Καλοσκάμης έμεινε στον πάγκο. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε ακόμα ένα παιχνίδι ο Γιόνσον έμεινε στον πάγκο.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Πήλιος, Κοσίδης, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Πιερό, ενώ στον πάγκο είναι οι: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Οντουμπάτζο, Πενράις, Γιόνσον, Κοϊτά, Πινέδα, Καλοσκάμης, Μαρίν, Μάνταλος, Γιόβιτς.

