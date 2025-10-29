Ομάδες

Premier League: Παίκτες από 65 χώρες, στην κορυφή η Γαλλία
Onsports Team 29 Οκτωβρίου 2025, 10:58
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Παίκτες από 65 χώρες, στην κορυφή η Γαλλία

Η Premier League δεν είναι μόνο το πιο δημοφιλές πρωτάθλημα στον κόσμο, αλλά και εκείνο που συγκεντρώνει παίκτες από όλες τις τέσσερις γωνιές του κόσμου, φυσικά και από τη χώρα μας.

Αυτή τη στιγμή, στη σεζόν 2025/26,  όπως αναφέρει σχετικά η εξειδικευμένη ιστοσελίδα «Transfermarkt», 65 διαφορετικές εθνικότητες εκπροσωπούνται στην Premier League. 

Πρωταγωνιστεί η Γαλλία, με 40 παίκτες να αγωνίζονται αυτή τη στιγμή σε ομάδες της Premier League. Ο πιο ακριβός από αυτούς είναι ο επιθετικός της Λίβερπουλ, Ούγκο Εκιτίκε (85 εκατομμύρια ευρώ). Οι Γάλλοι παίκτες αποτελούν το 10,3% των ξένων παικτών που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ολλανδία - με 36 παίκτες , ενώ το πρώτο έθνος της Νότιας Αμερικής στη λίστα, η Βραζιλία, καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 31 παίκτες. Η Ισπανία, που βρισκόταν στην κορυφή αυτής της λίστας πριν από λίγο καιρό, είναι τώρα τέταρτη με 21 αστέρια.

Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Γερμανία, η οποία έχει 15 παίκτες , Αργεντινή και Πορτογαλία μοιράζονται την έκτη θέση με 14 παίκτες η καθεμία. Ακολουθεί το Βέλγιο στην όγδοη θέση με 12 εκπροσώπους. Τέσσερα έθνη μοιράζονται στη συνέχεια την ένατη θέση, με την Ιταλία, τη Σκωτία, τη Σουηδία και την Ουαλία να έχουν όλες από 11 παίκτες στην Premier League αυτή τη σεζόν.



