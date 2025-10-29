EUROLEAGUE / Μονακό / Παρτιζάν
Παρτιζάν: Ανακοίνωσε τον Νικ Καλάθη
Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του τέλους της συνεργασίας του Νικ Καλάθη με την Μονακό, η Παρτιζάν επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον έμπειρο γκαρντ.
Ελάχιστα λεπτά μετά την επισημοποίηση του τέλος της συνεργασίας του Καλάθη με τον Μονακό, ήρθε και η επίσμη ανακοίνωση της Παρτιζάν για την απόκτηση του έμπειρου παίκτη, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Νικ Καλάθη να... ξανασμίγουν μετά από 13 ολόκληρα χρόνια.
Doskorašnji igrač Monaka. Bivši košarkaš Panatanaikosa i Fenerbahčea, Nik Kalates, novo je pojačanje Partizana Mozzart Bet!— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 29, 2025
Welcome Nick!⚫️⚪️#KKPartizan pic.twitter.com/yx6JMsG2vT