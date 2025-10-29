Παρτιζάν: Ανακοίνωσε τον Νικ Καλάθη

Οnsports Τeam

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του τέλους της συνεργασίας του Νικ Καλάθη με την Μονακό, η Παρτιζάν επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον έμπειρο γκαρντ.

Ελάχιστα λεπτά μετά την επισημοποίηση του τέλος της συνεργασίας του Καλάθη με τον Μονακό, ήρθε και η επίσμη ανακοίνωση της Παρτιζάν για την απόκτηση του έμπειρου παίκτη, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Νικ Καλάθη να... ξανασμίγουν μετά από 13 ολόκληρα χρόνια.