Παρτιζάν: Ανακοίνωσε τον Νικ Καλάθη
Οnsports Τeam 29 Οκτωβρίου 2025, 12:47
EUROLEAGUE / Μονακό / Παρτιζάν

Παρτιζάν: Ανακοίνωσε τον Νικ Καλάθη

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του τέλους της συνεργασίας του Νικ Καλάθη με την Μονακό, η Παρτιζάν επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον έμπειρο γκαρντ. 

Ελάχιστα λεπτά μετά την επισημοποίηση του τέλος της συνεργασίας του Καλάθη με τον Μονακό, ήρθε και η επίσμη ανακοίνωση της Παρτιζάν για την απόκτηση του έμπειρου παίκτη, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Νικ Καλάθη να... ξανασμίγουν μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. 



