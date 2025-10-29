Ομάδες

Μονακό για Καλάθη: «Ευχαριστούμε Νικ, θρύλε του παιχνιδιού»
Οnsports Τeam 29 Οκτωβρίου 2025, 12:39
EUROLEAGUE / Μονακό

Μονακό για Καλάθη: «Ευχαριστούμε Νικ, θρύλε του παιχνιδιού»

Η Μονακό αποχαιρέτησε επισήμως και με συγκινητικό τρόπο τον Νικ Καλάθη, ο οποίος έχει ετοιμάσει βαλίτσες για Βελιγράδι και για την... αγκαλιά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. 

Παρελθόν και τυπικά από τη Μονακό αποτελεί ο Νικ Καλάθης, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του στο Βελιγράδι υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ευχαριστούμε Νικ, θρύλε του παιχνιδιού

Με αμοιβαία συμφωνία, ο σύλλογος και ο παίκτης αποφάσισαν να χωρίσουν τους δρόμους τους πριν από το τέλος της τρέχουσας σεζόν.
Όλη η οικογένεια μπάσκετ της AS Monaco σου εύχεται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της καριέρας σου.
 

 



