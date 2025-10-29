Μονακό για Καλάθη: «Ευχαριστούμε Νικ, θρύλε του παιχνιδιού»
Η Μονακό αποχαιρέτησε επισήμως και με συγκινητικό τρόπο τον Νικ Καλάθη, ο οποίος έχει ετοιμάσει βαλίτσες για Βελιγράδι και για την... αγκαλιά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Παρελθόν και τυπικά από τη Μονακό αποτελεί ο Νικ Καλάθης, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του στο Βελιγράδι υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ευχαριστούμε Νικ, θρύλε του παιχνιδιού
Με αμοιβαία συμφωνία, ο σύλλογος και ο παίκτης αποφάσισαν να χωρίσουν τους δρόμους τους πριν από το τέλος της τρέχουσας σεζόν.
Όλη η οικογένεια μπάσκετ της AS Monaco σου εύχεται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της καριέρας σου.
? Merci Nick, légende du jeu— AS Monaco Basket ?? (@ASMonaco_Basket) October 29, 2025
D’un commun accord, le club et le joueur ont décidé de se séparer avant l’issue de cette saison
Toute la famille de l’AS Monaco Basketball te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière #RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/VpqxXaHIpf