Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/10) - Πού θα δείτε το Κύπελλο Ελλάδας και την Euroleague

Οnsports Τeam

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό μενού της ημέρας, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας για την 3η αγωνιστική της League Phase, αλλά και τη «μάχη» του Ολυμπιακού με τη Μονακό για την Euroleague.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αιγάλεω – Άρης Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26

15:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ηλιούπολη – ΑΕΚ Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Παρίσι

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σοφάδες – Μεγαρίδα Elite League

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός - Βόλος ΝΠΣ Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26

18:00 Novasports Start Μπεσίκτας – Μπουργκ Euroleague

18:30 COSMOTE SPORT 3 HD Λεβαδειακός - Αστέρας Aktor Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μερσίν – Καρδίτσα FIBA Basketball Champions League 2025-26

19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Γιουβέντους – Ουντινέζε Serie A 2025-26

19:30 COSMOTE SPORT 9 HD Κόμο - Ελλάς Βερόνα Serie A 2025-26

19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Ρόμα – Πάρμα Serie A 2025-26

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι – Μπρνο FIBA Europe Cup 2025-26

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ατρόμητος – Παναθηναϊκός Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26

20:00 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή

20:00 Novasports 4HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτίζαν Euroleague

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Παρίσι

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Μονακό Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΠΑΟΚ - ΑΕΛ Novibet Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26

21:45 Novasports 5HD Μανρέσα – Μπαχτσεσεχίρ Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 5 HD Μπολόνια – Τορίνο Serie A 2025-26

21:45 Action 24 Άρσεναλ – Μπράιτον Λιγκ Καπ Αγγλίας 2025-26

21:45 COSMOTE SPORT 8 HD Χιμπέρνιαν – Ρέιντζερς William Hill Scottish Premiership 2025-26

21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Τζένοα – Κρεμονέζε Serie A 2025-26

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολωνία - Μπάγερν Μονάχου Κύπελλο Γερμανίας 2025-26

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Φιορεντίνα Serie A 2025-26

23:15 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή

23:40 COSMOTE SPORT 1 HD Ώρα Κυπέλλου Εκπομπή

01:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπόστον Σέλτικς - Κλίβελαντ Καβαλίερς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

02:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρασίνγκ Κλουμπ – Φλαμένγκο Copa Libertadores 2025