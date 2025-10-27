Ομάδες

Τεχνικός διευθυντής Μιάλμπι: «Δεν θα συνεργαστούμε ποτέ ξανά με τον Ολυμπιακό»
Οnsports Τeam 27 Οκτωβρίου 2025, 23:33
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι πρωταθλητές Σουηδίας δεν ξεχνάνε το φιάσκο με την υπόθεση της μεταγραφής του Αμπντουλί Μανέ στον Ολυμπιακό.

Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος Σουηδίας από την Μιάλμπι, οι μετοχές του Αμντουλί Μανέ ανέβηκαν κι άλλο.

Ο τεχνικός διευθυντής του συλλόγου Χάσε Λάρσον παραδέχθηκε ότι θα είναι πολύ δύσκολο να κρατήσουν κι άλλο τον 21χρονο επιθετικό με την Γκάμπια, αλλά απέκλεισε το ενδεχόμενο η ομάδα του να μπει σε μεταγραφικές συζητήσεις με τον Ολυμπιακό:

«Έχουμε ενοχλήσεις από πολλούς ευρωπαϊκούς συλλόγους, που ξέρουν καλά τι θέλουμε», τόνισε στο Footballdirect και συνέχισε: «Είναι πολύ πιθανό να τον παραχωρήσουμε αυτό το καλοκαίρι, αλλά ακόμα δεν έχουμε μπει σε άμεσες συζητήσεις με κάποια ομάδα.

Ξέρουν όλοι τι θέλουμε. Το μόνο που αποκλείεται είναι να τον δώσουμε στον Ολυμπιακό. Τελειώσαμε με αυτή την ομάδα, δεν πρόκειται να κάνουμε ξανά κάποια δουλειά μαζί της. Η Μιάλμπι δεν πρόκειται να κάνει ξανά δουλειές με τον Ολυμπιακό».

Ο Μανέ, που είχε έρθει στην Ελλάδα για να υπογράψει με τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι, αλλά έφυγε μετά από διαφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες, τελείωσε την σεζόν με 7 γκολ και 3 ασίστ σε 26 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Σουηδίας και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες αναμένεται να πωληθεί αυτό το καλοκαίρι με ένα ποσό γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ.



