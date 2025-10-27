Ομάδες

Euroleague: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 3ης διαβολοβδομάδας - Πότε παίζουν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός
Οnsports team 27 Οκτωβρίου 2025, 21:51
EUROLEAGUE

Δείτε το τηλεοπτικό πρόγραμμα της τρίτης «διαβολοβδομάδας» στη Euroleague – Πότε και που παίζουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός.

Με «διπλή» εβδομάδα συνεχίζεται η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ στην Ευρώπη.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Τρίτη (28/10, 21:15) τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telekom Center Athens, ενώ την Παρασκευή (31/10, 20:00) κοντράρεται με την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στο Πριγκιπάτο. Όσον αφορά στον Ολυμπιακό, έχει δύο εντός έδρας ματς, καθώς την Τετάρτη (29/10, 21:15) παίζει με τη Μονακό, ενώ την Παρασκευή (31/10, 21:15) αντιμετωπίζει τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται και το Eurocup, όπου υπάρχει διπλή ελληνική εκπροσώπηση. Ο Πανιώνιος υποδέχεται την Τρίτη (28/10, 19:30) την Τρέντο, ενώ ο Άρης παίζει εκτός έδρας με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ (21:00).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup

Τρίτη 28 Οκτωβρίου

  • 19:30 EuroCup: Πανιώνιος – Τρέντο Novasports5
  • 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
  • 20:00 ΕuroLeague: Ζάλγκιρις – Βίρτους Μπολόνια Novasports2
  • 20:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν Novasportsextra1
  • 21:00 EuroCup: Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άρης Betsson Novasports4
  • 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα – Αρμάνι Μιλάνο Novasports3
  • 21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports6
  • 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια – Ντουμπάι Novasports Start
  • 21:45 EuroLeague: Παρί – Αναντολού Εφές Novasports5
  • 22:00 EuroLeague: Βαλένθια – Φενερμπαχτσέ Novasports2
  • 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

  • 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
  • 20:00 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτίζαν Novasports4
  • 20:00 EuroCup: Μπεσίκτας – Μπουργκ Novasports Start
  • 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Μονακό Novasports Prime
  • 21:45 EuroCup: Μανρέσα – Μπαχτσεσεχίρ Novasports5
  • 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου

  • 20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις – Βιλερμπάν Νovasports Start
  • 21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας Νovasports2
  • 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Παρί Νovasports4
  • 21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια Νovasports5
  • 21:30 EuroLeague: Βαλένθια – Ντουμπάι Νovasports6
  • 22:00 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Φενερμπαχτσέ Νovasports Prime
  • 00:00 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

  • 18:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4
  • 20:00 EuroLeague: Μονακό – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports4
  • 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Παρτίζαν – Μπαρτσελόνα Novasports6
  • 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια – Αναντολού Εφές Novasports Start
  • 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime
