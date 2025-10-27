Ομάδες

Γιουβέντους: «Τίτλοι τέλους» με Τούντορ
Onsports Team 27 Οκτωβρίου 2025, 14:16
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Γιουβέντους

Γιουβέντους: «Τίτλοι τέλους» με Τούντορ

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Γιουβέντους αποτελεί από το μεσημέρι της Δευτέρας (27/10) ο Ιγκόρ Τούντορ.

Ο πρώην κόουτς του ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να αλλάξει τα δεδομένα τη φετινή σεζόν, την Κυριακή (26/10) η «Γηραιά Κυρία» γνώρισε την ήττα 1-0 από τη Λάτσιο στη Ρώμη, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα στο -6 από την κορυφή όπου φιγουράρουν Νάπολι και Ρόμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συλλόγου, ο Ίγκορ Τούντορ απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του, μαζί με το επιτελείο του, τους Ιβάν Γιάβορτσιτς, Τόμισλαβ Ρόγκιτς και Ρικάρντο Ρανιάτσι. Στον αγώνα της Τετάρτης (29/10) με την Ουντινέζε, υπηρεσιακός κόουτς θα είναι ο Μάσιμο Μπραμπίγια.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, η Γιουβέντους βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου προπονητή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαρρεύσει αν έχουν ήδη γίνει οι πρώτες επαφές με υποψήφιους στόχους.



