Νεύρα στο clasico: Ο Βινίσιους πήγε να επιτεθεί στον Γιαμάλ μετά το ματς
Onsports Team 27 Οκτωβρίου 2025, 02:37
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νεύρα στο clasico: Ο Βινίσιους πήγε να επιτεθεί στον Γιαμάλ μετά το ματς

Η ολοκλήρωση του Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα, ακολουθήθηκε από εκνευρισμό και επιθετική διάθεση του Βινίσιους προς τον νεαρό σταρ των Καταλανών.

Παραλίγο να ξεφύγει η κατάσταση μετά το clasico ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα. Οι παίκτες των «μερένχες» τα είχαν με τον Λαμίν Γιαμάλ και δεν το έκρυψαν. Με τον Βινίσιους μάλιστα, να προσπαθεί να του επιτεθεί μετά το τέλος του ματς.

Ο Βραζιλιάνος του έδειχνε με το χέρι πως μιλάει πολύ. Σα να μην έφτανε αυτό, άρχισε να τρέχει με απειλητική διάθεση προς το μέρος του νεαρού, αλλά οι ψυχραιμότεροι τον συγκράτησαν.

Ο Καρβαχάλ κι αυτός έλεγε κάτι προς τον Γιαμάλ, ενώ και ο Κουρτουά είχε νεύρα και η κατάσταση πήγε να ξεφύγει με την εμπλοκή πολλών παικτών και απ’ τις δύο ομάδες.

Η αντίδραση αυτή προς τον Γιαμάλ είχε να κάνει με τη δήλωσή του πριν το ματς πως «στη Ρεάλ ξέρουν μόνο να κλέβουν και να διαμαρτύρονται».



