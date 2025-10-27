Formula 1: Νικητής ο Νόρις στο GP του Μεξικό και ανέβηκε στην κορυφή των οδηγών

Onsports Team

Ο Βρετανός έκανε… περίπατο στη χώρα της κεντρικής Αμερικής και είναι έτοιμος για τίτλο – Δεύτερος ο Λεκλέρκ με τύχη κόντρα στον τρίτο Φερστάπεν.

Το Μεξικό ήταν «φιλικό» για τον Λάντο Νόρις. Ο Βρετανός οδηγός της McLaren με εξαιρετικό Grand Prix στη χώρα της κεντρικής Αμερικής, πήρε τη νίκη. Με την οποία ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας των οδηγών και είναι πλέον… γερά στο κόλπο για το πρωτάθλημα.

Ο Όσκαρ Πιάστρι έμεινε 1 βαθμό πίσω από την κορυφή, καθώς τερμάτισε πέμπτος στο Μεξικό. Έτσι ήρθαν οι ανακατατάξεις στην κορυφή.

Δεύτερος τερμάτισε ο Σαρλ Λεκλέρκ. Ο Μονεγάσκος της Ferrari δέχτηκε έντονη πίεση από τον τρίτο Μαξ Φερστάπεν. Ο οδηγός της Red Bull φαινόταν πως θα προσπεράσει, αλλά το VSC τον… φρέναρε την κρίσιμη στιγμή και έτσι αρκέστηκε στην 3η θέση.

Αξιοσημείωτη η προσπάθεια του Όλιβερ Μπέρμαν. Ο πιλότος της Haas τερμάτισε τέταρτος, η καλύτερη θέση που έχει πάρει στην καριέρα του.