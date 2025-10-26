Άνοιξε λογαριασμό ο Κωστούλας: Το πρώτο γκολ του 18χρονου Έλληνα στην Premier League - Δείτε βίντεο

Οnsports Τeam

Με ονειρικό τρόπο άνοιξε λογαριασμό στην Premier League ο Μπάμπης Κωστούλας, καθώς σκόραρε για πρώτη φορά με την Μπράιτον μέσα στο Ολντ Τράφορντ, κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το όνειρο του Μπάμπη Κωστούλα έγινε πραγματικότητα! Και μάλιστα μέσα στο «Θέατρο των Ονείρων»...

Ο 18χρονος Έλληνας φορ έψαχνε το πρώτο του γκολ στην Premier League και το πέτυχε στον αγώνα της Μπράιτον κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του τελικά δεν τα κατάφερε (ήττα με 4-2), αλλά ο ίδιος θα έχει να θυμάται για πάντα αυτή την ημέρα.

Οι «γλάροι» ανέβασαν στα social media τους το βίντεο με το παρθενικό τέρμα του Κωστούλα στην Premier League, το οποίο προήλθε από εκτέλεση κόρνερ του Τζέιμς Μίλνερ και κεφαλιά-δυναμίτη του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού στο πρώτο δοκάρι.