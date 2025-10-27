Αφαίρεση 12 βαθμών στην Σέφιλντ Γουένσντεϊ

Οnsports Τeam

Η Σέφιλντ Γουένσντεϊ, ομάδα της Championship με 158 χρόνια ιστορίας, τιμωρήθηκε την Παρασκευή (24/10) με αφαίρεση 12 βαθμών, αφού επιβεβαιώθηκε ότι υπέβαλε αίτηση αναγκαστικής διαχείρισης εν μέσω αυξανόμενων οικονομικών προβλημάτων.

Η αγγλική λίγκα είχε προηγουμένως απαγγείλει κατηγορίες στην ομάδα της Championship τον Ιούνιο για πολλαπλές παραβιάσεις κανονισμών, αφού δεν κατέβαλε εγκαίρως τους μισθούς των παικτών.

Η ομάδα του Γιορκσάιρ έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν εμπάργκο εγγραφής παικτών και της αφαιρέθηκαν έξι βαθμοί κατά τη διάρκεια της σεζόν 2020-21 για παραβίαση των κανόνων κέρδους και βιωσιμότητας.

«Η EFL μπορεί να επιβεβαιώσει ότι έχει πλέον λάβει επίσημη ειδοποίηση ότι ο Ντέιφον Τσανσίρι, διευθυντής της Σέφιλντ Γουένσντεϊ, έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διορίσει διαχειριστές τόσο στον σύλλογο όσο και στην εταιρεία που κατέχει το Χίλσμπορο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η EFL και πρόσθεσε:

«Ενώ αυτή η εξέλιξη οδηγεί στην αυτόματη αφαίρεση 12 βαθμών... δίνει επίσης στην Σέφιλντ Γουένσντεϊ την ευκαιρία να προχωρήσει προς μια επιτυχημένη πώληση και ένα ασφαλές μέλλον υπό νέα ιδιοκτησία».

Η αφαίρεση βαθμών τη βύθισε την πιο βαθιά στον υποβιβασμο. Τώρα βρίσκεται στους -6 βαθμούς, 15 βαθμούς από τη ζώνη ασφαλείας.

Η ίδια τιμωρία εφαρμόστηκε στην Ντέρμπι Κάουντι το 2021 και είχε ως αποτέλεσμα τον υποβιβασμό της.