Ερυθρός Αστέρας: Αμφίβολος ο Νουόρα με Παναθηναϊκό
Οnsports Τeam 27 Οκτωβρίου 2025, 14:16
EUROLEAGUE

Ερυθρός Αστέρας: Αμφίβολος ο Νουόρα με Παναθηναϊκό

Ο Τζόρνταν Νουόρα θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης στον Ερυθρό Αστέρα στη «διαβολοβδομάδα», ενώ δεν αποκλείεται να χάσει και το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό. 

Νέο πρόβλημα στην ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς, αφού όπως αναφέρει το σερβικό «Sportal», ο Νουόρα ταλαιπωρείται από τραυματισμό στη γάμπα και έχει ήδη σταλεί σε μία ειδική γιατρό για την αποκατάστασή του.

Αυτό σημαίνει ότι ο έμπειρος παίκτης θα χάσει σίγουρα τα δύο παιχνίδια της εβδομάδας, κόντρα σε Βιλερμπάν (28/10, 20:00) και Μακάμπι Τελ Αβίβ (30/10, 21:05) στο Βελιγράδι και αυτό είναι το... καλό σενάριο. 

Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από τη Σερβία, δεν αποκλείεται ο Νουόρα να μην είναι σε θέση να αγωνιστεί ούτε την επόμενη εβδομάδα, όταν ο Αστέρας θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο Βελιγράδι (5/11, 21:00). 



