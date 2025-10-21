Youth League, Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 3-0: Πρώτη ήττα μετά από κακή εκκίνηση

Την πρώτη τους ήττα στο φετινό Youth League και μόλις τη δεύτερη τα τελευταία τρία χρόνια στην Ευρώπη, γνώρισαν οι Νέοι του Ολυμπιακού 3-0 από την Μπαρτσελόνα στο «Γιόχαν Κρόιφ».

Η ομάδα του Γιώργου Σίμου δεν μπήκε αποφασιστικά στην αναμέτρηση, με αποτέλεσμα να δεχθεί μεγάλη πίεση από τους γηπεδούχους και να δεχθεί τρία γρήγορα τέρματα. Έτσι, οι «μπλαουγκράνα» έκαναν το 3Χ3 στη League Phase, τη στιγμή που οι Πειραιώτες έμειναν στους 6 βαθμούς από τις δύο νίκες τους στα πρώτα ματς, απέναντι σε Πάφο και Άρσεναλ.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους Καταλανούς να αναλαμβάνουν τα ηνία της αναμέτρησης και μόλις στο 14’ ο Γκερέρο άνοιξε το σκορ, έπειτα από λάθος της άμυνας και εύκολο πλασέ, μετά την εξουδετέρωση του Χριστοδουλόπουλου.

Μάλιστα, τέσσερα λεπτά αργότερα, η Μπαρτσελόνα «κλείδωσε» τη νίκη, καθώς ο Γκόρεν διαμόρφωσε το 2-0 από πλασέ από το ύψος της περιοχής και στο 24’ ο ίδιος παίκτης με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, έπειτα από ωραία συνεργασία με τον Βίκτορ, «έγραψε» το τελικό 3-0.

Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει και να πάρει… μέτρα στο γήπεδο και απείλησε για πρώτη φορά στο 43ο λεπτό, όταν ο Αλαφάκης έκανε το μακρινό σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Στο δεύτερο μέρος, η Μπαρτσελόνα ανέλαβε και πάλι την πρωτοβουλία των κινήσεων, είχε δύο σημαντικές ευκαιρίες με τους Γκόρεν και Πρατς, τη στιγμή που στο 50’ ο Πλις βρήκε τον Κορτές στα αριστερά, αυτός έκανε το διαγώνιο σουτ, αλλά η μπάλα δεν είχε την κατάληξη που θα ήθελε.

Από εκείνο το σημείο και μετά, ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε αισθητά, με τους «μπλαουγκράνα» να διατηρούν τον έλεγχο και είχαν μία ακόμα μεγάλη ευκαιρία στο 84’ με τον Πρατς, αλλά ο Χριστοδουλόπουλος έκανε σπουδαία επέμβαση.

Μπαρτσελόνα (Π. Πλάνας): Μπονφίλ, Βίκτορ, Γκαρίμπα, Κουένκα, Μπερναμπέου (46′ Φαρέ), Γκόρεν (78′ Τομάς), Ζουνιέντ (73′ Τουνκάρα), Ροντρίγκες (62′ Βιλάρ), Κλάιφερτ, Παλάς, Γκερέρο.

Ολυμπιακός (Γ. Σίμος): Χριστοδουλόπουλος, Θεοδωρίδης (68′ Σιώζιος), Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Ρολάκης, Αλαφάκης, Κότσαλος (25′ Κολοκοτρώνης), Χάμζα, Φίλης (46′ Πλις, 68′ Βασιλακόπουλος), Λιατσικούρας, Κορτές (77′ Τζαμαλής).