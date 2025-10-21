Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: Αλλαγή ώρας με Προμηθέα
Οnsports Τeam 21 Οκτωβρίου 2025, 20:03
BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Αλλαγή ώρας με Προμηθέα

Η 4η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League πλησιάζει και την Κυριακή (26/10) ο Παναθηναϊκός AKTOR θα φιλοξενήσει τον Προμηθέα Πάτρας στο «Telekom Center Athens».

Αν και αρχικά το τζάμπολ είχε προγραμματιστεί για τις 16:00, τελικά υπήρξε αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής, με την αναμέτρηση να ξεκινά στις 15:30. Η τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα θα γίνει από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπαίνει στη μάχη της 4ης αγωνιστικής από την 3η θέση της βαθμολογίας, έχοντας ρεκόρ 2 νίκες και 1 ήττα. Από την άλλη πλευρά, ο Προμηθέας Πάτρας βρίσκεται στην 5η θέση με απολογισμό 1 νίκη και 2 ήττες.



