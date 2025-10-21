Νότιγχαμ Φόρεστ: Ανακοίνωσε τον Σον Ντάις

Οnsports Τeam

Η Αγγλική ομάδα προχώρησε σε μία ακόμα πρόσληψη προπονητή, με τον Σον Ντάις να αποτελεί τον αντικαταστάτη του Άγγελου Ποστέκλογλου.

Ο βίος του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ αποδείχθηκε πολύ σύντομος με την Αγγλική ομάδα να προχωράει στην ανακοίνωση ενός ακόμα τενχικού, τη φετινή σεζόν.

Τα ηνία της Νότιγχαμ Φόρεστ αναλαμβάνει ο Σον Ντάις με τιν 54χρονο τεχνικό να υπογράφει συμβόλαιο μέχει το 2027.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώνει τον διορισμό του Σον Ντάις ως νέου προπονητή του συλλόγου, μετά από μια διεξοδική διαδικασία πρόσληψης με επικεφαλής τον Παγκόσμιο Επικεφαλής Ποδοσφαίρου, Έντου Γκάσπαρ, και τον Παγκόσμιο Τεχνικό Διευθυντή, Τζορτζ Συριανό.

Ο πρώην παίκτης των νέων της Φόρεστ εντάσσεται στον σύλλογο με συμβόλαιο που ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και θα αναλάβει τον πρώτο του αγώνα την Πέμπτη το βράδυ, καθώς οι «Reds» αντιμετωπίζουν την Πόρτο στο Europa League.

Ο Ντάις θα έχει μαζί του την έμπειρη προπονητική του ομάδα, αποτελούμενη από τους Ίαν Γουόαν και Στιβ Στόουν -και οι δύο πρώην παίκτες της Νότιγχαμ Φόρεστ, οι οποίοι μαζί πραγματοποίησαν περισσότερες από 400 εμφανίσεις για τους Reds τη δεκαετία του 1990.