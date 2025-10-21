Νότιγχαμ Φόρεστ: Ανακοίνωσε τον Σον Ντάις
Η Αγγλική ομάδα προχώρησε σε μία ακόμα πρόσληψη προπονητή, με τον Σον Ντάις να αποτελεί τον αντικαταστάτη του Άγγελου Ποστέκλογλου.
Ο βίος του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ αποδείχθηκε πολύ σύντομος με την Αγγλική ομάδα να προχωράει στην ανακοίνωση ενός ακόμα τενχικού, τη φετινή σεζόν.
Τα ηνία της Νότιγχαμ Φόρεστ αναλαμβάνει ο Σον Ντάις με τιν 54χρονο τεχνικό να υπογράφει συμβόλαιο μέχει το 2027.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώνει τον διορισμό του Σον Ντάις ως νέου προπονητή του συλλόγου, μετά από μια διεξοδική διαδικασία πρόσληψης με επικεφαλής τον Παγκόσμιο Επικεφαλής Ποδοσφαίρου, Έντου Γκάσπαρ, και τον Παγκόσμιο Τεχνικό Διευθυντή, Τζορτζ Συριανό.
Ένας σεβαστός και έμπειρος προπονητής της Premier League, ο Ντάις φέρνει τον τέλειο συνδυασμό χαρακτήρα, τακτικής οξυδέρκειας και αποδεδειγμένων επιτευγμάτων για να καθοδηγήσει τον σύλλογο στο επόμενο κεφάλαιό του.
Έχοντας διευθύνει περισσότερους από 330 αγώνες της Premier League στην καριέρα του μέχρι σήμερα, ο Dyche έχει χτίσει ομάδες που χαρακτηρίζονται από αμυντική οργάνωση, ανθεκτικότητα και δύναμη από στημένες φάσεις -ιδιότητες που ευθυγραμμίζονται στενά με τα χαρακτηριστικά της τρέχουσας ομάδας και την ποδοσφαιρική ταυτότητα του συλλόγου.
Ως πρώην παίκτης νέων της Φόρεστ που ζει στην περιοχή, ο Ντάις έχει επίσης βαθιά κατανόηση των αξιών και της υπερηφάνειας της Φόρεστ και των οπαδών της. Με τον χαρακτήρα του, την τακτική του οξυδέρκεια και τις ικανότητές του στη διαχείριση ανθρώπων, ο διορισμός του αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για μια επιτυχημένη και ανταγωνιστική σεζόν τόσο σε εγχώριες όσο και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις».
Nottingham Forest is delighted to confirm the appointment of Sean Dyche as the Club’s new Head Coach, following a thorough recruitment process led by Global Head of Football, Edu Gaspar, and Global Technical Director, George Syrianos.— Nottingham Forest (@NFFC) October 21, 2025
