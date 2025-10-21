Ομάδες

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Live streaming ο αγώνας της «ερυθρόλευκης» Κ19 στο Youth League
INTIME SPORTS
Onsports team 21 Οκτωβρίου 2025, 12:43
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Live streaming ο αγώνας της «ερυθρόλευκης» Κ19 στο Youth League

Δείτε σε live streaming το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Η Κ19 των «ερυθρολεύκων» έχει μπροστά της μια μεγάλη πρόκληση στη Βαρκελώνη.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα, με στόχο το «3 στα 3», μετά από τις νίκες κόντρα σε Πάφο και Άρσεναλ. Με δύο νίκες έχουν ξεκινήσει στον ενιαίο όμιλο κι οι «μπλαουγκράνα», κερδίζοντας Νιουκάστλ και Παρί Σεν Ζερμέν.

Η αναμέτρηση, η οποία ξεκινάει στις 13:00, θα διεξαχθεί στο «Γιόχαν Κρόιφ» και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport2HD. Επίσης, μπορείτε να την παρακολουθήσετε μέσω live streaming στο παρακάτω βίντεο:

Live streaming Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός



