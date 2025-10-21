«Οι σύλλογοι συμφώνησαν να οριστεί η 1η Δεκεμβρίου ως ημερομηνία επιστροφής των αγώνων στο Ισραήλ»

Οnsports Τeam

Ανακοίνωση εξέδωσε η EuroLeague αναφορικά με το πότε θα επιστρέψουν οι ομάδες του Ισράηλ στις φυσικές τους έδρες.

Η EuroLeague με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε την απόφαση των ομάδων να οριστεί η 1η Δεκεμβρίου ως ημερομηνία επιστροφής των Ισραηλινών ομάδων στις φυσικές τους έδρες.

Αυτό φυσικά θα συμβεί σε περίπτωση που δεν αλλάξει το παραμικρό με ότι ισχύει τώρα με την εκεχειρία, με τους ανθρώπους της διοργάνωσης να παρακολουθούν ενδελεχώς τα τεκτενόμενα στο Ισραήλ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Οι σύλλογοι-μέλη της EuroLeague συναντήθηκαν την Τρίτη για να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση στο Ισραήλ και τη Γάζα, μετά τις πρόσφατα ανακοινωθείσες πρωτοβουλίες κατάπαυσης του πυρός και ειρήνης.

Στη συνάντηση συζητήθηκε και η πιθανότητα επιστροφής των αγώνων της EuroLeague και του EuroCup στο Ισραήλ, μετά τη μεταφορά των αγώνων σε ουδέτερες εγκαταστάσεις από τον Οκτώβριο του 2023.

Μετά από προσεκτική συζήτηση, οι σύλλογοι της ECA συμφώνησαν στην πρόταση να οριστεί η 1η Δεκεμβρίου 2025 ως ημερομηνία επιστροφής των αγώνων στο Ισραήλ. Μέχρι τότε, η Euroleague θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις, να παραμένει σε στενή επαφή με τις τοπικές και ξένες αρχές, τις ομάδες που επισκέπτονται την περιοχή και όλους τους σχετικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ELPA, EHCB και UEBO, και να διασφαλίζει ότι η ασφάλεια και η ευημερία όλων των εμπλεκομένων παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα.

Η Euroleague και οι συμμετέχοντες σύλλογοι καλωσορίζουν το πρόσφατο σχέδιο ειρήνης με αισιοδοξία και ελπίδα. Η οργάνωση επιβεβαιώνει την πίστη της στη δύναμη του μπάσκετ να φέρνει τους ανθρώπους και τις κοινότητες κοντά, καθώς και τη δέσμευσή της να συμβάλει στην ειρήνη μέσω των κοινών αξιών του αθλητισμού, του σεβασμού και της ενότητας”.

Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε και η Μακάμπι

«Η ομάδα μπάσκετ της Μακάμπι Τελ Αβίβ δούλεψε τελευταία για να επιτρέψει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εuroleague, Παούλιους Μούντιους, να λάβει απόφαση, με την υποστήριξη όλων των ομάδων της Εuroleague, για την επιστροφή της φιλοξενίας των αγώνων στο Ισραήλ από την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Η αθόρυβη δουλειά της Μακάμπι στο παρασκήνιο με τις ομάδες της Εuroleague και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο απέδωσε καρπούς, καθώς η Μακάμπι έλαβε την υποστήριξη όλων των ομάδων της Εuroleague και ελήφθη η απόφαση να επιστρέψουν οι αγώνες της Εuroleague στο Ισραήλ.

Αυτό είναι ένα επίτευγμα μεγάλης σημασίας για τον ισραηλινό αθλητισμό και το Κράτος του Ισραήλ, και από διπλωματικής άποψης.

Η ομάδα μπάσκετ της Μακάμπι Τελ Αβίβ απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι μια από τις κορυφαίες και πιο ισχυρές δυνάμεις στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Θα σας δούμε σύντομα στο γήπεδο».