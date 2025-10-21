Euroleague: Δεν επιστρέφουν στο Ισραήλ Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ – «Ανοικτό» το θέμα

EUROLEAGUE

Onsports team

Η Euroleague δεν πήρε απόφαση, όσον αφορά στην επιστροφή Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ στο Ισραήλ, κάτι που αναμένεται να συζητηθεί αργότερα μέσα στη σεζόν.

Στο Ισραήλ υπήρχε η αισιοδοξία ότι οι δύο ομάδες θα αρχίσουν να δίνουν τους αγώνες τους στις φυσικές τους έδρες, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί άμεσα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Euroleague αποφάσισε να μην ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα στη συνεδρίαση της Τρίτης (21/10). Δεν υπήρξε καμία αναφορά για το θέμα κι ως εκ τούτου Μακάμπι και Χάποελ θα συνεχίσουν να δίνουν τους αγώνες τους σε ουδέτερα γήπεδα, εκτός Ισραήλ.

Το αίτημα αναμένεται να συζητηθεί σε μελλοντική συνεδρίαση, χωρίς, πάντως, να θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρξει θετική εξέλιξη για τις δύο ομάδες, με δεδομένο, άλλωστε, ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή.