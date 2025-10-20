Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Άρης: Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ, Λάκης Κλεώπας
Onsports Team 20 Οκτωβρίου 2025, 22:43
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης: Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ, Λάκης Κλεώπας

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 81 ετών ο Λάκης Κλεώπας.

Ο Λάκης Κλεώπας διετέλεσε πρόεδρος της υπό εκκαθάρισης ΠΑΕ τη σεζόν 2014-2015. Ο εκλιπών αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει τη θλίψη της για τον θάνατο του Λάκη Κλεώπα, ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με δύσκολες εποχές του συλλόγου.

Ο εκλιπών διετέλεσε πρόεδρος της υπό εκκαθάρισης ΠΑΕ τη σεζόν 2014-2015, βοηθώντας τον ΑΡΗ σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας του.

 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…»



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Επεισοδιακό ΔΣ του Ερασιτέχνη για τη Νέα Τούμπα - Λιποθυμία και αναβολή της ψηφοφορίας
17 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Επεισοδιακό ΔΣ του Ερασιτέχνη για τη Νέα Τούμπα - Λιποθυμία και αναβολή της ψηφοφορίας
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πέθανε ο φίλαθλος που είχε σηκώσει τον Ντιέγκο Μαραντόνα στους ώμους του στο Μουντιάλ του 1986
32 λεπτά πριν Πέθανε ο φίλαθλος που είχε σηκώσει τον Ντιέγκο Μαραντόνα στους ώμους του στο Μουντιάλ του 1986
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άρης: Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ, Λάκης Κλεώπας
1 ώρα πριν Άρης: Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ, Λάκης Κλεώπας
NBA
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι Χιτ προετοιμάζουν το έδαφος για να… υποδεχθούν τον «Greek Freak» τo 2027!
1 ώρα πριν Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι Χιτ προετοιμάζουν το έδαφος για να… υποδεχθούν τον «Greek Freak» τo 2027!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved