Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2: «Άλωσε» το Άνφιλντ μετά από 9 χρόνια με γκολ του Μαγκουάιρ!

AP Photo/Ian Hodgson

Onsports team

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν η θριαμβεύτρια στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, καθώς με γκολ του Χάρι Μαγκουάιρ, νίκησε 2-1 κι «άλωσε» το Άνφιλντ μετά από εννιά χρόνια!

Οι «κόκκινοι διάβολοι» είναι εδώ και το απέδειξε ένα μεγάλο «διπλό».

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε στην έδρα της Λίβερπουλ, μετά από σχεδόν μια δεκαετία, αναγκάζοντας τους «Reds» στην τέταρτη διαδοχική ήττα τους.

Η ομάδα του Αμορίμ προηγήθηκε μόλις στο 66ο δευτερόλεπτο με τον Εμπεουμό, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την πολύ ωραία κάθετη του Ντιαλό. Οι γηπεδούχοι βρήκαν απάντηση στο 78ο λεπτό με τον Χάκπο, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά από γύρισμα του Κιέζα.

Την τελευταία λέξη, όμως, είπε ο Χάρι Μαγκουάιρ, ο οποίος με κεφαλιά έκανε το 1-2 στο 84’, χαρίζοντας στην ομάδα του τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα. Οι «κόκκινοι διάβολοι» παρέμειναν στην τρίτη θέση στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Μαμαρντασβίλι, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Μπράντλεϊ (62′ Τζόουνς), Κέρκες, Χράβενμπερχ (62′ Βιρτς), Μακ Άλιστερ (62′ Εκιτικέ), Σομποσλάι, Σαλάχ, Χάκπο, Ίσακ (72′ Κιέζα).

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ: Λάμενς, Μαγκουάιρ, Ντε Λιχτ, Νταλότ, Φερνάντες, Κασεμίρο (58′ Ουγκάρτε), Σο, Ντιαλό (58′ Ντόργκου), Μάουντ (61′ Σέσκο), Εμπεουμό, Κούνια.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής στην Premier League

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

Νότιγχαμ Φόρεστ - Τσέλσι 0-3 (49' Ατσεαμπόνγκ, 52' Νέτο, 83' Τζέιμς)

(49' Ατσεαμπόνγκ, 52' Νέτο, 83' Τζέιμς) Κρίσταλ Πάλας - Μπόρνμουθ 3-3 (64', 69', 90'+7' Ματετά - 7', 38' Κρουπί, 89' Κρίστι)

(64', 69', 90'+7' Ματετά - 7', 38' Κρουπί, 89' Κρίστι) Μάντσεστερ Σίτι - Έβερτον 2-0 (58', 63' Χάαλαντ)

(58', 63' Χάαλαντ) Μπέρνλι - Λιντς 2-0 (18' Ουγκοτσούκου, 68' Τσαουνά)

(18' Ουγκοτσούκου, 68' Τσαουνά) Μπράιτον - Νιουκάστλ 2-1 (41', 84' Γουέλμπεκ - 76’ Βόλτεμαντε)

(41', 84' Γουέλμπεκ - 76’ Βόλτεμαντε) Σάντερλαντ - Γουλβς 2-0 (16' Μουκιέλε, 90'+2' αυτ. Κρέιτσι)

(16' Μουκιέλε, 90'+2' αυτ. Κρέιτσι) Φούλαμ - Άρσεναλ 0-1 (58' Τροσάρντ)



Κυριακή 19 Οκτωβρίου



Τότεναμ - Άστον Βίλα 1-2 (6' Μπεντανκούρ - 37' Ρότζερς, 77' Μπουέντια)

(58' Τροσάρντ) Τότεναμ - Άστον Βίλα (6' Μπεντανκούρ - 37' Ρότζερς, 77' Μπουέντια) Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2 (78' Χάκπο - 2' Εμπεμό, 84' Μαγκουάιρ)

Η βαθμολογία (σε 8 αγώνες)