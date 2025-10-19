Ομάδες

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2: «Άλωσε» το Άνφιλντ μετά από 9 χρόνια με γκολ του Μαγκουάιρ!
AP Photo/Ian Hodgson
Onsports team 19 Οκτωβρίου 2025, 21:04
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2: «Άλωσε» το Άνφιλντ μετά από 9 χρόνια με γκολ του Μαγκουάιρ!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν η θριαμβεύτρια στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, καθώς με γκολ του Χάρι Μαγκουάιρ, νίκησε 2-1 κι «άλωσε» το Άνφιλντ μετά από εννιά χρόνια!

Οι «κόκκινοι διάβολοι» είναι εδώ και το απέδειξε ένα μεγάλο «διπλό».

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε στην έδρα της Λίβερπουλ, μετά από σχεδόν μια δεκαετία, αναγκάζοντας τους «Reds» στην τέταρτη διαδοχική ήττα τους.

Η ομάδα του Αμορίμ προηγήθηκε μόλις στο 66ο δευτερόλεπτο με τον Εμπεουμό, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την πολύ ωραία κάθετη του Ντιαλό. Οι γηπεδούχοι βρήκαν απάντηση στο 78ο λεπτό με τον Χάκπο, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά από γύρισμα του Κιέζα.

Την τελευταία λέξη, όμως, είπε ο Χάρι Μαγκουάιρ, ο οποίος με κεφαλιά έκανε το 1-2 στο 84’, χαρίζοντας στην ομάδα του τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα. Οι «κόκκινοι διάβολοι» παρέμειναν στην τρίτη θέση στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Μαμαρντασβίλι, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Μπράντλεϊ (62′ Τζόουνς), Κέρκες, Χράβενμπερχ (62′ Βιρτς), Μακ Άλιστερ (62′ Εκιτικέ), Σομποσλάι, Σαλάχ, Χάκπο, Ίσακ (72′ Κιέζα).
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ: Λάμενς, Μαγκουάιρ, Ντε Λιχτ, Νταλότ, Φερνάντες, Κασεμίρο (58′ Ουγκάρτε), Σο, Ντιαλό (58′ Ντόργκου), Μάουντ (61′ Σέσκο), Εμπεουμό, Κούνια.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής στην Premier League

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

  • Νότιγχαμ Φόρεστ - Τσέλσι 0-3 (49' Ατσεαμπόνγκ, 52' Νέτο, 83' Τζέιμς)
  • Κρίσταλ Πάλας - Μπόρνμουθ 3-3 (64', 69', 90'+7' Ματετά - 7', 38' Κρουπί, 89' Κρίστι)
  • Μάντσεστερ Σίτι - Έβερτον 2-0 (58', 63' Χάαλαντ)
  • Μπέρνλι - Λιντς 2-0 (18' Ουγκοτσούκου, 68' Τσαουνά)
  • Μπράιτον - Νιουκάστλ 2-1 (41', 84' Γουέλμπεκ - 76’ Βόλτεμαντε)
  • Σάντερλαντ - Γουλβς 2-0 (16' Μουκιέλε, 90'+2' αυτ. Κρέιτσι)
  • Φούλαμ - Άρσεναλ 0-1 (58' Τροσάρντ)

    Κυριακή 19 Οκτωβρίου

    Τότεναμ - Άστον Βίλα 1-2 (6' Μπεντανκούρ - 37' Ρότζερς, 77' Μπουέντια)
  • Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2 (78' Χάκπο - 2' Εμπεμό, 84' Μαγκουάιρ)

Η βαθμολογία (σε 8 αγώνες)

  1. Άρσεναλ 19
  2. Μάντσεστερ Σίτι 16
  3. Λίβερπουλ 15
  4. Μπόρνμουθ 15
  5. Τσέλσι 14
  6. Τότεναμ 14
  7. Σάντερλαντ 14
  8. Κρίσταλ Πάλας 13
  9. Μάντσεστερ Γ. 13
  10. Μπράιτον 12
  11. Άστον Βίλα 12
  12. Έβερτον 11
  13. Νιούκαστλ 9
  14. Φούλαμ 8
  15. Λιντς 8
  16. Μπρέντφορντ 7 -7αγ.
  17. Μπέρνλι 7
  18. Νότιγχαμ Φόρεστ 5
  19. Γουέστ Χαμ 4 -7αγ.
  20. Γουλβς 2


